С 130 до 12 тыс: С каждым годом украинцы становятся энергонезависимыми

Больше всего спросом пользуются солнечные панели.

4 года назад солнечные станции имели только 130 домохозяйств, а сейчас - 12 тыс depositphotos.com

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В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению сообщили о том, что более 12 тысяч украинских семей установили солнечные панели, передает ТСН.

Так, например, 4 года назад солнечные станции имели только 130 домохозяйств. Больше всего электростанций появилось в частных домах в Днепропетровской, Тернопольской и Киевской области.

Ранее сообщалось, что на Донеччине каждая домашняя В-СЭС обеспечивает энергией 10 семей. Больше всего установок СЭС и ВЭС в Мариуполе.