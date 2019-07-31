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С 130 до 12 тыс: С каждым годом украинцы становятся энергонезависимыми

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Больше всего спросом пользуются солнечные панели.
4 года назад солнечные станции имели только 130 домохозяйств, а сейчас - 12 тыс
4 года назад солнечные станции имели только 130 домохозяйств, а сейчас - 12 тыс
depositphotos.com

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В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению сообщили о том, что более 12 тысяч украинских семей установили солнечные панели, передает ТСН.

Так, например, 4 года назад солнечные станции имели только 130 домохозяйств. Больше всего электростанций появилось в частных домах в Днепропетровской, Тернопольской и Киевской области.

Ранее сообщалось, что на Донеччине каждая домашняя В-СЭС обеспечивает энергией 10 семей. Больше всего установок СЭС и ВЭС в Мариуполе.

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Теги: зеленая энергетика, зеленая энергия, зеленый тариф, домашние СЭС, домашние ВЭС, солнечная электростанция, солнечная энергия, ветровая энергетика
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.07.2019, 19:08
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гость
cattle Ukrainian, I took a shit.!!! come clean shit!!!
гость  (аноним)  31.07.2019, 19:07
Оценка:  0
гость
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