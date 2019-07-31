С 130 до 12 тыс: С каждым годом украинцы становятся энергонезависимыми
Больше всего спросом пользуются солнечные панели.
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В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению сообщили о том, что более 12 тысяч украинских семей установили солнечные панели, передает ТСН.
Так, например, 4 года назад солнечные станции имели только 130 домохозяйств. Больше всего электростанций появилось в частных домах в Днепропетровской, Тернопольской и Киевской области.
Ранее сообщалось, что на Донеччине каждая домашняя В-СЭС обеспечивает энергией 10 семей. Больше всего установок СЭС и ВЭС в Мариуполе.
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