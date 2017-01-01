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Украинцы смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода

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НБУ утвердит новые стандарты при осуществлении платежей.
Генерировать коды для оплаты коммунальных услуг смогут все желающие
Генерировать коды для оплаты коммунальных услуг смогут все желающие
depositphotos.com

Проект правил от НБУ об использовании QR-кодов при осуществлении платежей утвердят в качестве отраслевого стандарта вместе с полноценным запуском счетов IBAN с 1 октября 2019 года, передает UBR. 

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То есть, украинцы смогут платить за коммунальные платежи в один клик. Новые правила устанавливают единый стандарт формирования "платежных" кодов в Украине, как для банков, так и для бизнеса. Речь идет об утвержденном в ЕС формате SEPA Credit Transfer.

Это значит, что созданный одним банком или даже мобильным приложением пользователя QR, будет однозначно считываться и пониматься любым другим клиентом, финучреждением, организацией.

Использовать новые технологии можно будет не только в случае оплаты коммуналки, а и остальных услуг: 

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  • инициатор платежа "зашивает" необходимые платежные реквизиты (номер счета IBAN, идентификационный код плательщика, его ФИО, сумму транзакции и ее назначение) в QR-код;
  • плательщик считывает его самостоятельно при помощи банковского приложения на смартфоне или сотрудника финучреждения в кассе;
  • реквизиты автоматически заполняют все необходимые поля в платежке;
  • остается только подтвердить осуществление транзакции.

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Так, при генерации кода в той же квитанции за коммунальные услуги, поставщик сможет оставлять пустыми поля суммы и показаний счетчика, чтобы человек смог внести их вручную. Кроме того, генерировать коды смогут все желающие. 

Простым людям это может пригодится, к примеру, для упрощения инициации переводов - можно будет отправлять в СМС не номер карточки и свое имя, а предварительно созданный QR.

Ранее сообщалось, что правительство Зеленского снижать коммуналку не будет. Вместо этого команда Зеленского будет пытаться повышать доступность субсидии.

 

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Теги: коммуналка, коммунальные платежи, оплата коммуналки, оплата коммунальных услуг, оплата коммуналки QR-кодом, QR-код
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