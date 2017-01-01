Украинцы смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода
Проект правил от НБУ об использовании QR-кодов при осуществлении платежей утвердят в качестве отраслевого стандарта вместе с полноценным запуском счетов IBAN с 1 октября 2019 года, передает UBR.
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То есть, украинцы смогут платить за коммунальные платежи в один клик. Новые правила устанавливают единый стандарт формирования "платежных" кодов в Украине, как для банков, так и для бизнеса. Речь идет об утвержденном в ЕС формате SEPA Credit Transfer.
Это значит, что созданный одним банком или даже мобильным приложением пользователя QR, будет однозначно считываться и пониматься любым другим клиентом, финучреждением, организацией.
Использовать новые технологии можно будет не только в случае оплаты коммуналки, а и остальных услуг:
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- инициатор платежа "зашивает" необходимые платежные реквизиты (номер счета IBAN, идентификационный код плательщика, его ФИО, сумму транзакции и ее назначение) в QR-код;
- плательщик считывает его самостоятельно при помощи банковского приложения на смартфоне или сотрудника финучреждения в кассе;
- реквизиты автоматически заполняют все необходимые поля в платежке;
- остается только подтвердить осуществление транзакции.
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Так, при генерации кода в той же квитанции за коммунальные услуги, поставщик сможет оставлять пустыми поля суммы и показаний счетчика, чтобы человек смог внести их вручную. Кроме того, генерировать коды смогут все желающие.
Простым людям это может пригодится, к примеру, для упрощения инициации переводов - можно будет отправлять в СМС не номер карточки и свое имя, а предварительно созданный QR.
Ранее сообщалось, что правительство Зеленского снижать коммуналку не будет. Вместо этого команда Зеленского будет пытаться повышать доступность субсидии.
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