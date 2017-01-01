Украинцы смогут оплатить коммуналку с помощью QR-кода

НБУ утвердит новые стандарты при осуществлении платежей.

Проект правил от НБУ об использовании QR-кодов при осуществлении платежей утвердят в качестве отраслевого стандарта вместе с полноценным запуском счетов IBAN с 1 октября 2019 года, передает UBR.

Читай также: Команда ЗЕ ищет способ отменить коммуналку для людей после 70 лет - видео

То есть, украинцы смогут платить за коммунальные платежи в один клик. Новые правила устанавливают единый стандарт формирования "платежных" кодов в Украине, как для банков, так и для бизнеса. Речь идет об утвержденном в ЕС формате SEPA Credit Transfer.

Это значит, что созданный одним банком или даже мобильным приложением пользователя QR, будет однозначно считываться и пониматься любым другим клиентом, финучреждением, организацией.

Использовать новые технологии можно будет не только в случае оплаты коммуналки, а и остальных услуг:

Читай также: Украинцам хотят отменить сервисный сбор и вернуть деньги

инициатор платежа "зашивает" необходимые платежные реквизиты (номер счета IBAN, идентификационный код плательщика, его ФИО, сумму транзакции и ее назначение) в QR-код;

плательщик считывает его самостоятельно при помощи банковского приложения на смартфоне или сотрудника финучреждения в кассе;

реквизиты автоматически заполняют все необходимые поля в платежке;

остается только подтвердить осуществление транзакции.

Читай также: Коммунальщики вернут украинцам 105,5 млн грн – Госпродпотребслужба

Так, при генерации кода в той же квитанции за коммунальные услуги, поставщик сможет оставлять пустыми поля суммы и показаний счетчика, чтобы человек смог внести их вручную. Кроме того, генерировать коды смогут все желающие.

Простым людям это может пригодится, к примеру, для упрощения инициации переводов - можно будет отправлять в СМС не номер карточки и свое имя, а предварительно созданный QR.

Ранее сообщалось, что правительство Зеленского снижать коммуналку не будет. Вместо этого команда Зеленского будет пытаться повышать доступность субсидии.