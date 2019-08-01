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ЗЕ-команда изменит критерии начисления субсидии

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Право получать субсидии могут вернуть пенсионерам с маленькой пенсией и прописанными внуками.
Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии
Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии
depositphotos.com

Представитель президента в правительстве Андрей Герус в эфире 1+1 заявил о том, что Кабмин должен изменить критерии определения субсидиантов, чтобы незащищенные слои населения могли получать субсидии. 

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Он уточнил, что после изменения критериев в прошлом году количество получателей субсидий сократилось почти вдвое - с 7 млн до 3,6 млн.

Герус уточнил, что  проживающие в сельских местностях или районных центрах пенсионеры старшего возраста с пенсией менее 2 000 грн, у которых прописаны не проживающие с ними внуки, потеряли право на получение субсидии.

"Некоторые пенсионеры, которые имеют прописанных внуков, в прошлом году и в этом не получали субсидии. Мы хотим это изменить и уточнить этот критерий, чтобы государство им помогало", - сказал он. 

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Герус подсчитал, что таких есть около миллиона семей.

"Они должны будут подать документы и будут иметь право получать субсидии", - подчеркнул представитель президента.

Кроме того, Герус прокомментировал слова президента Владимира Зеленского, который заявлял, что люди старше 70 лет не будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

"Президент Зеленский говорил, что анализируется способ, как это сделать, и с помощью упрощенного способа получения субсидий именно для таких людей почтенного возраста - мы снимем с них груз платежей за жилищно-коммунальные услуги. 

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Имеется в виду, что те из них, кто в последний год или полгода не могли пользоваться субсидией, то они будут платить незначительную часть из всего счета, остальное за них будет покрывать государство", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что правительство Зеленского снижать коммуналку не будет. Вместо этого команда Зеленского будет пытаться повышать доступность субсидии.

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Теги: субсидии, начисление субсидии, субсидии в украине, Андрей Герус, ЗЕ-команда, пенсионеры, маленькая пенсия
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Комментариев (2)
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GentleAngel    01.08.2019, 16:07
Оценка:  +1
GentleAngel
Есть и другие ситуации: чета пенсионеров получала субсидию, жили в 2-х комн.кв., решили, что хватит и 1-комн. Продали 2-х комн., купили 1-комн. и тут же лишились субсидии. Получили одновременно и доход, и покупку свыше 50 000. Где справедливость? Или продать ранее приобрет. недвиж. - это уже доход!
GentleAngel    01.08.2019, 16:10
Оценка:  +1
GentleAngel
Сначала заработай денег, т.е. получи доход и заплати налог, затем купи недвиж. т.е. переведи свои кровные в товар, заплати налог, а при продаже - опять получил доход и заплати налог. Поимей сам себя, вернее гос-во тебя имеет...
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