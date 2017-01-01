Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как узнать, есть ли долги по налогу на авто или "лишнюю" недвижимость

Комментариев: 0
Госфискальная служба не всегда присылает уведомления, хотя и обязана это делать.
Налоговики уверены, что инициативу должны проявлять сами плательщики
Налоговики уверены, что инициативу должны проявлять сами плательщики
depositphotos.com

Государственная фискальная служба сообщила, что ведомство должно присылать извещения с указанием реквизитов для платежей для “налога на роскошь“, в который выходят налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт, передает Сегодня. 

Читай также: Какие налоги предлагают ввести ТОП партии на выборах-2019: Инфографика

Такие уведомления обязаны направлять на налоговый адрес человека, но опрошенные журналистами плательщики налога оказались не осведомлены насчет такой обязанности подразделений ГФС, так как извещений не получали.

В свою очередь, налоговики уверены, что инициативу должны проявлять и сами плательщики. В частности, извещать о смене налогового адреса.

“В то же время Налоговым кодексом определено, что физические лица – налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку или извещение. 

Читай также: Газ дешевеет: Сколько украинцы заплатят в августе

В частности фамилии и место жительства – в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику“, – отметили в ГФС.

Государственная фискальная служба предлагает свой алгоритм действий людям для того, чтобы не стать “должниками по незнанию“.

“Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных“, - говорят сотрудники ГФС. 

Читай также: ГФС выявила более 10 тысяч нелегальных работников

То есть, чтобы проверить, не числится ли человек должником по налогу на собственность, ему советуют сходить в налоговую. Или воспользоваться электронным сервисом “Электронный кабинет плательщика“. 

Однако, чтобы получить доступ к своему налоговому “кабинету“, нужно прежде получить личные ключи электронной цифровой подписи, обратившись к одному из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

Ранее сообщалось, сколько денег украинцы платят по “налогу на роскошь“. Существует три вида налога на имущество и каждый имеет свою статистику.

Поделись:
Теги: ГФС, налоги, налог на роскошь, долги, долги по налогам, налоговые долги, налогоплательщики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь