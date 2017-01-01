Как узнать, есть ли долги по налогу на авто или "лишнюю" недвижимость

Госфискальная служба не всегда присылает уведомления, хотя и обязана это делать.

Государственная фискальная служба сообщила, что ведомство должно присылать извещения с указанием реквизитов для платежей для “налога на роскошь“, в который выходят налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт, передает Сегодня.

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Такие уведомления обязаны направлять на налоговый адрес человека, но опрошенные журналистами плательщики налога оказались не осведомлены насчет такой обязанности подразделений ГФС, так как извещений не получали.

В свою очередь, налоговики уверены, что инициативу должны проявлять и сами плательщики. В частности, извещать о смене налогового адреса.

“В то же время Налоговым кодексом определено, что физические лица – налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку или извещение.

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В частности фамилии и место жительства – в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи соответствующего заявления по форме и в порядке, определенным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику“, – отметили в ГФС.

Государственная фискальная служба предлагает свой алгоритм действий людям для того, чтобы не стать “должниками по незнанию“.

“Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных“, - говорят сотрудники ГФС.

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То есть, чтобы проверить, не числится ли человек должником по налогу на собственность, ему советуют сходить в налоговую. Или воспользоваться электронным сервисом “Электронный кабинет плательщика“.

Однако, чтобы получить доступ к своему налоговому “кабинету“, нужно прежде получить личные ключи электронной цифровой подписи, обратившись к одному из аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК).

Ранее сообщалось, сколько денег украинцы платят по “налогу на роскошь“. Существует три вида налога на имущество и каждый имеет свою статистику.