Как мошенники используют опросы и бесплатные подарки для воровства - видео

Обычно такие схемы срабатывают в интернете.

Мошенники совершенствуют обманные схемы через интернет с каждым годом. Каждый раз они придумывают что-то новое, потому нужно быть бдительным. Факты рассказали, как распознать обман и не стать обманутой жертвой мошенников.

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Например, надежда недавно получила сообщение с невинным текстом о том, что ее ожидает бесплатный подарок. Компания известна, поэтому мошенничества не заподозрила. В тексте сообщения предлагают перейти на сайт и пройти опрос.

В конце опроса просят ввести данные своей карты. Затем оказывается, что бренд к этому отношения не имеет, а сайт на самом деле ненастоящий. После введения свои данных специальная программа копирует информацию и крадет деньги.

Кроме того, ользователи могут потерять доступ к личным аккаунтам в соцсетях, а друзьям начнут поступать сообщения с вирусами.

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Такую аферу раскручивают и вокруг различных банков, в частности Приватбанка. Украинцам предлагают пройти опрос и получить за это 10 тыс гривен на карту. В самом Приватбанке сразу объяснили – это жулики и бросились предостерегать своих клиентов.

Прежде всего, стоит запомнить, что банки знают почти все данные о клиенте, поэтому не могут запрашивать ничего.

Осторожным нужно быть и во время онлайн шоппинга. Аферисты часто создают копии известных сайтов, и вас сразу должно насторожить, если вам предлагают купить товар почти за бесценок.

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Целью аферистов является номер телефона, к которому привязан банковский счет. Вам не только будут посылать подозрительные смс, но и могут изменить пароль к кредитки.

Ранее сообщалось, что за бесплатный Adidas люди отдали данные и "заразились". На фоне празднования 70-летия Adidas мошенники провели масштабную аферу среди жителей Украины, России и Казахстана.