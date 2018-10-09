Сын Зеленского будет учиться в школе за 12 тысяч долларов в год
Сегодня семья президента Украины Владимира Зеленского провела младшего сына в первый класс Новопечерской школы в городе Киеве. Стоимость обучения в год здесь составляет около 12 850 долларов.
Читай также: Семья Зеленских отвела сына в первый класс
На праздник первого звонка младшего Зеленского пришли отец Владимир и мать Елена. У здания школы было много журналистов. Семья президента на внимание прессы отреагировала негативно.
Как проводится поступление в Новопечерскую школу:
1. День открытых дверей,
2. Заполнение стандартной анкеты.
3. Собеседование с ребенком.
4. Собеседование с родителями.
5. Подписание договора и оплата обучения.
Стоимость обучения для учеников разных возрастов отличается:
В стоимость входят обучение, учебники, использование персонального планшета, школьная форма, спортивная футболка, двухразовое питание, посещение кружков, ежегодный медосмотр.
Ранее сообщалось о том, в какой школе обучается дочь Владимира Зеленского Александра. Саша Зеленская также проходит обучение в “Новопечерской школе“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил