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Сын Зеленского будет учиться в школе за 12 тысяч долларов в год

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Кирилл Зеленский будет обучаться в Новопечерской школе .
Семья президента Владимир Зеленского
Семья президента Владимир Зеленского
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Сегодня семья президента Украины Владимира Зеленского провела младшего сына в первый класс Новопечерской школы в городе Киеве. Стоимость обучения в год здесь составляет около 12 850 долларов.

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На праздник первого звонка младшего Зеленского пришли отец Владимир и мать Елена. У здания школы было много журналистов. Семья президента на внимание прессы отреагировала негативно.

Как проводится поступление в Новопечерскую школу:

1. День открытых дверей,

2. Заполнение стандартной анкеты.

3. Собеседование с ребенком.

4. Собеседование с родителями.

5. Подписание договора и оплата обучения.

Стоимость обучения для учеников разных возрастов отличается:

Сколько стоит обучение в Новопечерской школе
Сколько стоит обучение в Новопечерской школе
Скриншот

В стоимость входят обучение, учебники, использование персонального планшета, школьная форма, спортивная футболка, двухразовое питание, посещение кружков, ежегодный медосмотр.

Ранее сообщалось о том, в какой школе обучается дочь Владимира Зеленского Александра. Саша Зеленская также проходит обучение в “Новопечерской школе“.

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Теги: Кирилл Зеленский, Новопечерская школа
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