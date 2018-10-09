Премьер-министр Алексей Гончарук: Что о нем известно

Новый премьер-министр в прошлом году получил заработную плату в размере 60 772 грн.

Новым премьер-министром Украины стал 35-летний Алексей Гончарук, его поддержали 290 нардепов. Кто же такой Гончарук и чем он владеет – читайте далее.

Об этом сообщает bigmir.net.

Читай также: Гончарук прокатился на самокате по Кабмину

В соответствии с электронной декларацией, опубликованной на сайте НАПК, Гончарук владеет двумя квартирами. Первую на 71,2 кв м в Чернигове Алексей приобрел в 2006 году, вторую в Киеве он арендует.

В 2011 году Гончарук приобрел Jaguar X-Type 2007 года. Стоимость авто не указана. Средняя стоимость такого авто на сайтах объявлений составляет около 10 тысяч долларов.

Что по активам Алексея Гончарука?

Читай также: Об Авакове и деньгах. Интервью нового премьера

Ценных бумаг у нового премьер-министра нет, однако есть корпоративные права в Садовом обществе Астрон и Global Health Resolutuion Participation B.V (Нидерланды). В последней он владеет 33,3% стоимостью 1000 грн.

Также Гончарук задекларировал заработную плату 60 772 грн и доход от предпринимательской деятельности – 1 789 972 грн. На банковских счетах премьер держит в Универсал банке 89 617 грн, в Альфа банке 68 744 грн. Наличными Алексей хранит 100 тысяч гривен, 84 тысячи долларов и 36 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Гончарук анонсировал налоговую реформу. Глава правительства утверждает, что новая налоговая система должна вступить в силу уже в начале 2021 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram