Стало известно, сколько стоит значок народного депутата – СМИ

Цена одного значка стоит в 15 раз дороже, чем серебро, из которого сделано.

ЦИК 7 августа приобрела значки для новоизбранных депутатов на сумму 1,69 млн грн. Их изготовила фирма Герольдмайстер.

Об этом сообщают Наши гроши со ссылкой на данные Прозорро.

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До 19 августа производитель должен был поставить 470 комплектов из двух нагрудных значков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй - две застежки-бабочки. Комплект в футляре обошелся в 3600 грн.

Итак, один значок стоит 1800 грн. На “OLX“ такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г из которых серебра 925 - 8,85 г, продают по 1 600-1 800 грн.

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн или 6%, а остальные 1685 грн или 94% - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка и тому подобное - говорится в сообщении

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Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 185 млн грн.

Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за недостатка участников.

Напомним, на днях нардеп от “Слуги народа“ Александр Корниенко сообщил, что его фракция будет носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.

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