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Львиную часть заработанного украинцы тратят на еду, - Госстат

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Среднестатистическая украинская семья тратит на питание почти половину своих доходов.
Украинцы тратят на еду почти половину зарплаты
Украинцы тратят на еду почти половину зарплаты
depositphotos.com

Наибольшую статью расходов украинских семей по-прежнему составляют продукты питания. На еду у себя дома и вне его стен наши соотечественники тратят почти 46% семейного бюджета.  Еще почти треть расходов приходится на покупку товаров непродовольственной группы. И немногим более 14% своих кровных  украинские домохозяйства платят за различные услуги. Такие данные содержит отчет, обнародованный Госстатом по итогам первого квартала текущего года.

Структура денежных трат украинских семей
Структура денежных трат украинских семей
www.ukrstat.gov.ua/

В общем, среднестатистическое украинское домохозяйство ежемесячно тратит на свои нужды немногим более 8 тысяч гривен, что является весьма скромной цифрой по сравнению с расходами жителей развитых государств Европы.

Денежные траты семейств по статьям расходов
Денежные траты семейств по статьям расходов
www.ukrstat.gov.ua

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3,6 тысячи гривен из этой суммы приходится на долю продуктов питания и безалкогольных напитков. На алкоголь и сигареты наши сограждане тратят и вовсе малые суммы. Средние траты одной семьи на эту статью расходов составляют 180 гривен. Это может свидетельствовать либо о том, что украинцы стремительно превращаются в нацию, исповедующую здоровый образ жизни, либо о том, что наши соотечественники, по большей части, употребляют крепкие напитки собственного изготовления.

Расходы на отдельные продукты питания
Расходы на отдельные продукты питания
www.ukrstat.gov.ua

Почти в полтысячи ежемесячно обходится украинцам обновление гардероба. Сюда входит покупка и одежды, и обуви. Учитывая стоимость одежды и обуви, можно сделать вывод, что обновки мы себе позволяем далеко не каждый месяц.

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Немногим мене двух тысяч,  1900 гривен, средняя семья платит за коммунальные услуги. В 400 гривен обходится забота  своем здоровье. При этом на отдых семье в среднем тратит лишь 140 гривен. Зато транспортные расходы ежемесячно «съедают» более 360 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине выросла реальная зарплата. С июня 2018 года по июнь 2019 ее рост составил более 8%.

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Теги: Госстат, расходы, еда, структура, домохозяйство
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