Львиную часть заработанного украинцы тратят на еду, - Госстат

Среднестатистическая украинская семья тратит на питание почти половину своих доходов.

Наибольшую статью расходов украинских семей по-прежнему составляют продукты питания. На еду у себя дома и вне его стен наши соотечественники тратят почти 46% семейного бюджета. Еще почти треть расходов приходится на покупку товаров непродовольственной группы. И немногим более 14% своих кровных украинские домохозяйства платят за различные услуги. Такие данные содержит отчет, обнародованный Госстатом по итогам первого квартала текущего года.

Структура денежных трат украинских семей www.ukrstat.gov.ua/

В общем, среднестатистическое украинское домохозяйство ежемесячно тратит на свои нужды немногим более 8 тысяч гривен, что является весьма скромной цифрой по сравнению с расходами жителей развитых государств Европы.

Денежные траты семейств по статьям расходов www.ukrstat.gov.ua

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3,6 тысячи гривен из этой суммы приходится на долю продуктов питания и безалкогольных напитков. На алкоголь и сигареты наши сограждане тратят и вовсе малые суммы. Средние траты одной семьи на эту статью расходов составляют 180 гривен. Это может свидетельствовать либо о том, что украинцы стремительно превращаются в нацию, исповедующую здоровый образ жизни, либо о том, что наши соотечественники, по большей части, употребляют крепкие напитки собственного изготовления.

Расходы на отдельные продукты питания www.ukrstat.gov.ua

Почти в полтысячи ежемесячно обходится украинцам обновление гардероба. Сюда входит покупка и одежды, и обуви. Учитывая стоимость одежды и обуви, можно сделать вывод, что обновки мы себе позволяем далеко не каждый месяц.

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Немногим мене двух тысяч, 1900 гривен, средняя семья платит за коммунальные услуги. В 400 гривен обходится забота своем здоровье. При этом на отдых семье в среднем тратит лишь 140 гривен. Зато транспортные расходы ежемесячно «съедают» более 360 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине выросла реальная зарплата. С июня 2018 года по июнь 2019 ее рост составил более 8%.

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