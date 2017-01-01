"Почем билетик": когда и в какой стране дешевле смотреть фильм в кинотеатре

Стоимость киносеансов разнится не только по странам, но и по дням недели .

Несмотря на то, что в сознание жителей наше планет все прочнее входит Интернет, посещение кинотеатра по-прежнему остается одним из любимых развлечений людей всех национальностей и возрастов. О том, где киносеансы стоят дешевле, чем в Украине, и в какой день недели выгоднее посещать кинотеатр, сообщает Рicodi.соm.

Прежде всего, стоить определиться, в какой версии вы хотите посмотреть новинку: в 2D или 3D. Ибо в Украине стоимость просмотра в двухмерном и в трехмерном измерении ощутимо разная. В 3D она составляет примерно на 10-25% дороже, чем в 2D. Примерно такое же ценовое соотношение наблюдается в Польше, Чехии, Беларуси и некоторых других странах.

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Еще больше эта разница в Германии. Там она составляет почти треть – 30%. А вот в Армении, Киргизии и Казахстане разница “за измерения“ еще выше: от 50 до 60%.

Однако есть немало стран, где разница в цене между 2D и 3D минимальна. В частности, В Финляндии, Словакии, Сингапуре и Саудовской Аравии они отличаются всего на 3-7%.

Где и насколько сеансы в ЗD дороже сеансов 2D picodi.com

Стоимость билета также зависит от того, в какой день недели вы решили посетить кинотеатр. Если поход в кино запланирован на выходной день (вечер пятницы, а также субботу или воскресенье), то за билет придется заплатить в среднем на 22% больше, чем в обычный рабочий день. Похожая тенденция наблюдается и в России, Польше, Румынии. Но дальше всех в этом шагнула Австрия. Там киносеанс выходного дня обойдется дороже на 38%. Однако в большинстве стран все сеансы стоят одинаково.

В некоторых странах по-выходным билеты дороже picodi.com

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Кроме того, статистика показывает, что люди не одинаково ходят в кино в разные времена года. Пиковые показатели посещаемости кинотеатров приходится на октябрь-декабрь и февраль-март. То есть, когда на улице прохладно, люди отдают предпочтение такому времяпрепровождению. А абсолютный всплеск посещаемости приходится на выходные, которые следуют после Дня Святого Валентина.

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