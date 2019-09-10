"Около 120 тысяч": Стало известно, сколько получил Луценко после увольнения
Генеральная прокуратура ответила на официальный запрос журналистов.
Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко за август 2019 года получил около 120 тысяч гривен. При этом оклад составляет всего 37 тысяч гривен.
Об этом сообщают Украинские Новости.
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Заработная плата бывшего генпрокурора составила 119 тысяч 758 гривен. Оклад – 37 тысяч гривен, остальное – премии и надбавки.
Ранее Рябошапка рассказал о ликвидации военной прокуратуры Верховной Радой на днях.
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