"Около 120 тысяч": Стало известно, сколько получил Луценко после увольнения

Генеральная прокуратура ответила на официальный запрос журналистов.

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко за август 2019 года получил около 120 тысяч гривен. При этом оклад составляет всего 37 тысяч гривен.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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Заработная плата бывшего генпрокурора составила 119 тысяч 758 гривен. Оклад – 37 тысяч гривен, остальное – премии и надбавки.

Официальный ответ на запрос Украинские Новости

Официальный ответ на запрос Украинские Новости

Ранее Рябошапка рассказал о ликвидации военной прокуратуры Верховной Радой на днях.

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