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"Около 120 тысяч": Стало известно, сколько получил Луценко после увольнения

Комментариев: 1
Генеральная прокуратура ответила на официальный запрос журналистов.
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко
Фейсбук Юрия Луценко

Экс-генеральный прокурор Юрий Луценко за август 2019 года получил около 120 тысяч гривен. При этом оклад составляет всего 37 тысяч гривен.

Об этом сообщают Украинские Новости.

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Заработная плата бывшего генпрокурора составила 119 тысяч 758 гривен. Оклад – 37 тысяч гривен, остальное  – премии и надбавки.

Официальный ответ на запрос
Официальный ответ на запрос
Украинские Новости

Официальный ответ на запрос
Официальный ответ на запрос
Украинские Новости

Ранее Рябошапка рассказал о ликвидации военной прокуратуры Верховной Радой на днях.

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Теги: Юрий Луценко, зарплата Юрия Луценко, зарплата генерального прокурора
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    10.09.2019, 14:01
Оценка:  0
zadneprohodchik
чмо за что!! ни одного дела так и не открыл, алкашина
qwsdcvnm    10.09.2019, 13:54
Оценка:  +1
qwsdcvnm
За увольнение xyйло получило в разы больше, чем многие за работу получают. Никак на руки пeздюлями выдать нельзя было ?
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