На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко было замечено множество влиятельных лиц из Украины.

Стало известно, кто вместе с Богданом "кутил" в Сен-Тропе

Стало известно, кто вместе с Богданом "кутил" в Сен-Тропе

Свадьбу Андрея Довбенко, которого СМИ называют “смотрящим“ за Министерством юстиции, посетили руководитель ОП Андрей Богдан, российский бизнесмен Павел Фукс, депутаты из Слуги народа, судьи, юристы и банкиры.

Об этом сообщает Bihus.info.

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Павел Фукс списал исторический долг метрополитена с помощью исполнителей Минюста. В январе 2018 года он приобрел компанию “Укрослизинг“, которой столичный метрополитен много лет назад задолжал 1,8 млрд грн за 100 вагонов. Через полгода после появления Фукса среди владельцев компании, исполнительная служба Министерства юстиции арестовала средства касс Киевского метрополитена - до полной оплаты долга перед фирмой Фукса.

На свадьбу приехал также председатель правления Ассоциации газодобывающих компаний Украины Даниил Майданик.

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На свадьбу Довбенко-Огренчук приехали два влиятельных человека в сфере строительства: Андрей Ваврыш и Юрий Горовой. Первый без конкурса получил право презентовать проект Офиса Президента, второго ряд СМИ называет “смотрящим“ за Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Посетили свадьбу и два депутата ВР от фракции “Слуга народа“: Николай Сольский и Олег Семинский. Последний с 2003 по 2011 годы был генеральным директором компании “Нефтегаздобыча“.

Журналисты зафиксировали на вечеринке трех служителей Фемиды: судей Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елену Чинчин и голову Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда Наталью Богацкую. Она была свидетельницей Анны Огренчук.

Юристы

Артем Стоянов - партнер Огренчук по юридической группе “LCF“; Ольга Просянюк - управляющий партнер юридической фирмы “AVERLEX“; Олег Самусь - директор юридической компании “Гратерра“; Александр Шнир - экс-директор Департамента продаж и трейдинга компании “Concorde Capital“.

Банкиры

Константин Школяренко - заместитель председателя правления банка ПУМБ; Ростислав Матяш - член правления ПАО “Укрсоцбанк“.

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Также на свадьбе присутствовал одесский бизнесмен Владимир Галантерник, который на этой же вилле прошлого года праздновал 20-летие своей свадьбы.

Напомним, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и “решения вопросов“, в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

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