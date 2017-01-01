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"Десятину – в чулок": Как в Украине лучше накопить и сберечь накопленные деньги

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Знатоки процесса рекомендуют "раскладывать яйца по разным корзинам".
Деньги лучше во что-то вкладывать
Деньги лучше во что-то вкладывать
depositphotos.com

Накопить приличную сумму можно, если даже ваша зарплата невелика. В этом абсолютно убеждены те, кто знает толк в накопительстве. Как это сделать грамотно, чтобы не потерять и приумножить накопленное, рассказывает Сегодня.

Управляющий партнер инвестиционной компании Эрик Найман, в частности, уверен, что достаточно будет  от каждого заработка откладывать десятую часть. И, конечно, не трогать отложенных денег без крайней надобности. Так можно за несколько лет накопить неплохую сумму.

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Однако умение грамотно распорядиться накопленными деньгами не менее важное, чем сам факт их накопления. Экономисты советуют хранить деньги и в национальной валюте, и в долларах. Второе – если вы не намерены потратить их в ближайшее время. Тогда лучше накопить долларов для учебы за границей или для путешествия за рубеж. Если же вы хотите потратить их в ближайшие месяцы, и, к тому же,  в родной “нэньке“, то заниматься обменом валюты не стоит. Лучше положить накопленную сумму на несколько месяцев в какой-нибудь надежный банк.

Деньги можно разместить на депозите, а можно во что-то инвестировать. В первом случае вы получите прибыль в виде обещанных банком процентов. Для сбережений в долларовой валюте – от 1,5 до 6%,  для гривневых депозитов – от 8 до 19%. Причем, чем надежнее банк, тем меньший процент по депозиту он предлагает.  Однако при этом следует помнить, что вся прибыль на депозитах облагается налогом в размере 19,5%, то есть вы сразу теряете пятую часть прибыли.

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Гораздо привлекательней выглядит другой вариант - покупка ценных бумаг. К примеру, облигаций внутреннего государственного займа. Здесь прибыль для долларовых облигаций составляет 6,25-7,5%, для гривневых – 17-18,5%. Причем, с нее берут лишь полтора процента военного сбора. Поэтому такое вложение денег представляется более выгодным.

Можно также хранить сбережения в драгметаллах. Причем не в ювелирных изделиях, а в слитках. Однако цена на золото растет весьма медленно, и вряд ли вы получите от этого большой прирост. Поэтому “чахнуть над златом“  лучше не стоит.

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Можно также вложить свои кровные в покупку недвижимости или же, к примеру, автомобиля. И то, и другое может приносить прибыль при сдаче в аренду. Однако, в любом случае, лучше диверсифицировать способы сбережения своих накоплений и хранить их в разной валюте и разных вещах.

Напомним, что накопленные деньги можно также вложить в страусиный бизнес. Специалисты говорят, что при грамотном подходе он окупится за 2-3 года.

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Теги: Деньги, депозит, банк, ценные бумаги, недвижимость, проценты
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