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"Ничего себе": украинцы стали декларировать намного больше доходов

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За прошлый год наши сограждане задекларировали почти на 40% больше доходов, чем за 2017.
Украинцы стали декларировать больше доходов
Украинцы стали декларировать больше доходов
depositphotos.com

Граждане Украины стали декларировать больше доходов. Причем сумма денег, указанная в декларациях украинцев за 2018 год, выросла по сравнению с предыдущим годом почти на 27 миллиардов гривен или на целых 40%, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Так, в 2017 году наши сограждане задекларировали  67,46 миллиарда гривен. А уже через год сумма указанного в декларациях, составила 94,37 миллиарда. То есть, она сразу выросла на 40%.

Соответственно выросли и суммы уплаченных налогов. В частности, сумма налога, который платится с доходов физических лиц, превысила аналогичную за 2017 год почти в полтора раза. А сумма уплаченного военного сбора – почти на 70%.

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По видам доходов наибольший удельный вес занимают деньги, полученные за границей. Если верить декларациям, то в прошлом году наши сограждане получили за рубежом 18,8 миллиарда гривен. По сравнению с 2017 годом этот показатель  сразу более чем на 11 миллиардов. Хотя можно предполагать, что и эта сумма не окончательная и, на самом деле, наши соотечественники привезли из-за рубежа гораздо больше денег.

Напомним, что власть намерена вывести все доходы граждан из тени. Для этого будут сопоставлять официальные доходы украинцев с их расходами. 

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Теги: Доходы, декларации, Украина, налоги
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