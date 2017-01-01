"Дорого-богато": У кого в Раде самые дорогие часы
Сегодня нардепы приняли закон №1031 о незаконном обогащении, который предусматривает уголовную ответственность за приобретение активов стоимостью от 255 тыс грн. Ответственность предусмотрена только в том случае, если законность уплаченных денег не подтверждена официально.
Об этом сообщает Страна.
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Тем временем журналисты заметили дорогие часы у 31-летнего Артема Дубнова. Это Breitling (Superocean Heritage 46) за 140 850 грн.
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С дорогим аксессуаром в Раду также пришел 46-летний Игорь Палица. Депутат носит Rolex Daytona. Стоимость часов составляет около 26 тысяч долларов или 646 тыс грн.
Ранее сообщалось о том, что народные депутаты хотят уменьшить ставку НДС на социально значимые товары. Налог на еду и лекарства предлагают снизить, а на алкоголь и сигареты повысить.
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