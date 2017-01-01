"Дорого-богато": У кого в Раде самые дорогие часы

Народные депутаты с удовольствием носят Rolex и Breitling.

Сегодня нардепы приняли закон №1031 о незаконном обогащении, который предусматривает уголовную ответственность за приобретение активов стоимостью от 255 тыс грн. Ответственность предусмотрена только в том случае, если законность уплаченных денег не подтверждена официально.

Об этом сообщает Страна.

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Тем временем журналисты заметили дорогие часы у 31-летнего Артема Дубнова. Это Breitling (Superocean Heritage 46) за 140 850 грн.

Цена данной модели зависит от технических характеристик Страна

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С дорогим аксессуаром в Раду также пришел 46-летний Игорь Палица. Депутат носит Rolex Daytona. Стоимость часов составляет около 26 тысяч долларов или 646 тыс грн.

Как видно, нардеп любит Rolex Страна

Палица является членом депутатской группы "За будущее" Страна

В часах присутствует хронограф Daytona Страна

Ранее сообщалось о том, что народные депутаты хотят уменьшить ставку НДС на социально значимые товары. Налог на еду и лекарства предлагают снизить, а на алкоголь и сигареты повысить.

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