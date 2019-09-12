"Дорогая моя столица": Киевским студентам съемное жилье обойдется "в копеечку"

Дороже всего за съемный угол придется отдать студентам университета имени Шевченко, Драгоманова и Национального университета пищевых технологий.

Иногородним студентам, которые приехали учиться в Киев, придется выложить немалую сумму денег за аренду столичного жилья. Сайт OLX провел собственное исследование, что, где и почем стоит.

Итак, самая дорогая аренда ожидает студентов Киевского национального университета имени Шевченко, а также будущих педагогов из университета Драгоманова и студентов Национального университета пищевых технологий. В радиусе километра-двух от этих вышей, даже аренда комнаты обойдется в среднем в 4,8 тысячи гривен. Если же вы хотите снять отдельную однокомнатную квартиру, то придется ежемесячно выложить 13,3 тысячи гривен.

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Студентам Киево-Могилянской академии проживание в отдельной однокомнатной квартире будет стоить около 10,7 тысячи гривен. А отдельная комната в квартире с другими “грызущими гранит науки“ обойдется в 4,5 тысячи.

Немного дешевле стоит снять жилье студентам КПИ. Им за комнату придется выложить около 3,6 тысячи гривен, а за однокомнатную квартиру – 11,05 тысячи.

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Дешевле всего могут устроиться на съемных квартирах студенты торгово-экономического университета. Тамошние владельцы квадратных метров могут сдать студенту комнату за 3,2 тысячи гривен, а целую однокомнатную квартиру за 6,9 тысячи.

В разных районах цены на жилье разные blog.olx.ua

Конечно, киевское жилье самое дорогое. Студентам не столичных вузов проживание на съемных квартирах обойдется ощутимо дешевле.

Напомним, что разница стоимости жилья между Киевом и пригородом столицы сократилась на 3-5%. сейчас стоимость жилья в пригороде всего на треть дешевле, чем в спальных районах столицы.

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