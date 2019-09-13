Подарок на 2 миллиона: Дочь нардепа Суркиса поздравила отца с днем рождения

Информация об изменении имущественного состояния появилась в е-декларации народного избранника.

Украинский бизнесмен и политик Григорий Сурскис, пришедший в парламент в составе политсилы “Оппозицинная платформа –За жизнь“, получил роскошный подарок от своей дочери Сетланы, сообщает Украинская правда, ссылаясь на е-декларацию политика.

Читай также: ТОП-чиновники Украины летали на день рождения Фирташа в Вене – видео

Политик отрапортовал об изменении своего имущественного состояния 12 сентября, а 4 сентября он отметил юбилей – 70-летие. Тогда же, как утверждает политик, любимая дочь Светлана сделала ему этот роскошный подарок.

Презент был в не денежной форме, а его стоимость превысила 2 миллиона гривен. Если точнее, то 2 140 532 гривны.

Читай также: Встреча Зеленского с Коломойским: Реакция соцсетей

Кроме родных, на праздновании юбилея Григория Суркиса были замечены влиятельные люди из разных политических сил. Очевидно, их презенты были скромнее, потому что в декларации они не отмечены.

Ранее мы писали, что Дмитрий Фирташа не будет монополистом на украинском рынке удобрений. Суд вынес решение о принудительном разделении предприятий по производству удобрений, находящихся в собственности Дмитрия Фирташа.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram