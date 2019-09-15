Журналисты подсчитали примерную стоимость торжества. Ориентировочная цена – 200 тыс долл.

Сколько денег потратили на свадьбу Собчак и Богомолов

Сколько денег потратили на свадьбу Собчак и Богомолов

В пятницу 13 сентября 37-летняя Ксения Собчак вышла замуж за 44-летнего театрального режиссера Константина Богомолова. Торжество молодых могло стоить около 200 тыс долл.

Об этом сообщает Страна.

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Свадьба Собчак и Богомолова нельзя назвать стандартной. Например, в ЗАГС они поехали не на лимузине, а на катафалке.

В Instagram Собчак написала, что по дороге их оштрафовали сотрудники ДПС, мол, “ехали не пристегнуты на месте гроба“.

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После росписи в ЗАГСе было венчание в храме “Большое Вознесение“ у Никитских ворот. Туда молодые добирались на карете.

Ксения Собчак сменила несколько платье, у Богомолова же было всего 2 костюма.

Звездные гости

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На свадьбе было около 300 гостей. Самые известные и влиятельные из них: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков с женой Татьяной Навкой, гендиректор компании “Газпром нефть“ Александр Дюков, Рената Литвинова, Земфира.

Пели Филипп Киркоров, Глюк'OZA, Николай Басков и Светлана Лобода.

За несколько часов до свадьбы Ксения Собчак показала в своем Instagram снимок в подвенечном платье от BoscoCeremony. На снимке она позировала в фате, однако на роспись в ЗАГСе невеста ее не надела.

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