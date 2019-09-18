Каким был и сколько стоил сгоревший дом Валерии Гонтаревой

Дом был приобретен в 2016 году мужем Валерии Гонтаревой.

Во вторник, 17 сентября, неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Особняк находился в селе Гореничи под Киевом. Официальным владельцем дома являля супруг экс-главы Олег Гонтарев.

Об этом сообщает Страна.

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По заявлению самой Валерии Гонтаревой, дом загорелся из-за коктейля Молотова, однако позже правоохранители сообщили о найденной зажигательной ракете.

Дом находился на участке 25 соток, площадь здания составляла 316 кв м.

Дом Гонтаревой был выполнен в японском стиле Страна

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“У дома Гонтаревой сохранились лишь ворота. Хороший дом был. В японском стиле. Сад с 20 метровым перепадом высот. Бассейн. Утром тут подозрительно пусто. Даже полиция внутрь не заходит. Свидетелей не опрашивает, - написал журналист Денис Иванеско.

В доме было 4 спальни, каминный зал, гостиная, кабинет, комната отдыха, сауна и три санузла.

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“Это работа архитектора Максима Филенко. Долгое время дом был выставлен под сдачу в аренду за 170 тыс. грн в месяц. Однако, в феврале мы его продали, ушел за 12,5 млн грн“, - рассказала нам в 2016 году Светлана, менеджер по недвижимости.

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Ранее Игорь Коломойский заявил о том, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой.

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