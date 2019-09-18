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Каким был и сколько стоил сгоревший дом Валерии Гонтаревой

Комментариев: 5
Дом был приобретен в 2016 году мужем Валерии Гонтаревой.
Соседом Гонтаревой был Пшонка
Соседом Гонтаревой был Пшонка
Страна

Во вторник, 17 сентября, неизвестные сожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Особняк находился в селе Гореничи под Киевом. Официальным владельцем дома являля супруг экс-главы Олег Гонтарев.

Об этом сообщает Страна.

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По заявлению самой Валерии Гонтаревой, дом загорелся из-за коктейля Молотова, однако позже правоохранители сообщили о найденной зажигательной ракете.

Дом находился на участке 25 соток, площадь здания составляла 316 кв м. 

Дом Гонтаревой был выполнен в японском стиле
Дом Гонтаревой был выполнен в японском стиле
Страна

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“У дома Гонтаревой сохранились лишь ворота. Хороший дом был. В японском стиле. Сад с 20 метровым перепадом высот. Бассейн. Утром тут подозрительно пусто. Даже полиция внутрь не заходит. Свидетелей не опрашивает, - написал журналист Денис Иванеско. 

В доме было 4 спальни, каминный зал, гостиная, кабинет, комната отдыха, сауна и три санузла. 

Страна

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“Это работа архитектора Максима Филенко. Долгое время дом был выставлен под сдачу в аренду за 170 тыс. грн в месяц. Однако, в феврале мы его продали, ушел за 12,5 млн грн“, - рассказала нам в 2016 году Светлана, менеджер по недвижимости.

Страна

Ранее Игорь Коломойский заявил о том, что поджог дома Гонтаревой выгоден ей самой.

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Теги: Валерия Гонтарева, дом гонтаревой в гореничах, дом гонтаревой цена
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  18.09.2019, 11:49
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гость
5 лет евроинтеграции прошли не зря. это есть европа.
гость  (аноним)  18.09.2019, 11:46
Оценка:  0
гость
жаль что сгорел без нее
гость  (аноним)  18.09.2019, 11:44
Оценка:  0
гость
сама сожгла скотина и корчит из себя потерпевшую на нары суку
гость  (аноним)  18.09.2019, 11:21
Оценка:  0
гость
Дело рук Коломойского!!! Что тут не ясно!!! Дома Яныка и ко стоят....
Адекваты    18.09.2019, 11:09
Оценка:  +1
Адекваты
И за качественные сарайчики такие деньги?))
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