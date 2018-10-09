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Мать Ляшко снова купила квартиру в Киеве и землю под Черниговом

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Любовь Павловна приобрела 2-х комнатную квартиру на Осокорках и гектар земли в Черниговской области.
Олег Ляшко с матерью и женой
Олег Ляшко с матерью и женой
Фейсбук

Мать 46-летнего Олега Ляшко Любовь Павловна 12 сентября приобрела 2-х комнатную квартиру на левом берегу столицы. Площадь недвижимости составляет 75,7 кв м, стоимость одного квадратного метра – 27 тыс грн или 1100 долларов.

Об этом сообщает Страна.

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“Двушка“ находится в 25-этажной новостройке по адресу Чавдар 7. Всего у матери Ляшко есть 4 квартиры и не менее 13 земельных участков“ – говорится в сообщении.

Информация о приобретенной квартире в Киеве
Информация о приобретенной квартире в Киеве
Страна

Объявление о продаже 3-х комнатной квартиры в доме по адресу ул Чавдар 7
Объявление о продаже 3-х комнатной квартиры в доме по адресу ул Чавдар 7
Страна

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Земельный участок площадью в 1 гектар находится в городе Носовка Черниговской области. Любовь Павловна его приобрела 25 марта этого года.

Средняя стоимость сотки здесь составляет от 200 до 450 долларов.

Информация о приобретенном земельном участке в Носовке Черниговской области
Информация о приобретенном земельном участке в Носовке Черниговской области
Страна

Объявление о продаже земельного участка
Объявление о продаже земельного участка
Страна

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко указала в декларациях о доходах за 2018 год, какой недвижимостью владеет: дом в Конча-Заспе и земля на 6100 м2.

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Теги: Олег Ляшко, мать ляшко, любовь ляшко, недвижимость
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