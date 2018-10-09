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Куда инвестировать деньги в Украине, чтобы заработать

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Эксперты прогнозируют, что в будущем процентные ставки по депозитам могут снизиться в связи с вероятным снижением учетной ставки НБУ.
Украинцы имеют множество инструментов для инвестирования
Украинцы имеют множество инструментов для инвестирования
depositphotos.com

Финансисты считают, что до конца 2019 года банковская система Украины останется стабильной. Учитывая укрепление гривны и, как результат, снижение процентных ставок по депозитам и ОВГЗ, эксперты предлагают вкладываться в фин инструменты уже сейчас. Об этом сообщает Сегодня.

  • Депозиты

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Ставки по годовым депозитам колеблются в пределах 5-19%. Эксперт Елена Коробкова считает, что если есть свободные деньги и желание инвестировать, то вкладываться лучше сейчас, так как в будущем процентные ставки снизятся.

Если отсеять из этого круга “экстремальные“ случаи, то вкладчики могут надежно вложить средства в гривне на год под ставку 16-18% годовых, - говорит Елена Коробкова. - Это вдвое перекрывает текущую инфляцию и существенно покрывает валютные риски

  • ОВГЗ

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В 2019 году украинцы активно интересуются ОВГЗ. Процентная ставка здесь составляет около 16,55%. Оптимальная сумма вложения – от 100 тысяч гривен.

По последним данным, физлица вложили в этом году в ОВГЗ более 10 млрд грн, - говорит Тарас Козак. - Это много, но, учитывая, что депозиты населения в банках в десятки раз больше, есть перспектива для роста. При этом, в отличие от процентов по любым банковским вкладам, проценты по ОВГЗ не облагаются налогом в 18%, уплатить надо лишь 1,5% военного сбора

По мнению Козака, выпуск ОВГЗ в 2020 году продолжится, однако изменится процентная ставка, которая может составить 12-14%.

  • Эксперт – Как правильно инвестировать деньги

Турбулентность рынков и высокая неопределенность только повышают такую необходимость. Мы рекомендуем разложить активы по разным направлениям: 45% гривня, 30% валюта, 20% золото, 5% криптовалюта. Потенциал сохраняет Bitcoin, Riple и еще несколько криптовалют, - рассказал Андрей Шевчишин

Ранее сообщалось о том, какой будет “минималка“ в 2020 году.  Размер минимальной заработной платы в следующем году возрастет на 13,2%.

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Теги: инвестиции, депозиты, ОВГЗ, биткоин, золото
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