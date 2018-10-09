Куда инвестировать деньги в Украине, чтобы заработать

Эксперты прогнозируют, что в будущем процентные ставки по депозитам могут снизиться в связи с вероятным снижением учетной ставки НБУ.

Финансисты считают, что до конца 2019 года банковская система Украины останется стабильной. Учитывая укрепление гривны и, как результат, снижение процентных ставок по депозитам и ОВГЗ, эксперты предлагают вкладываться в фин инструменты уже сейчас. Об этом сообщает Сегодня.

Депозиты

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Ставки по годовым депозитам колеблются в пределах 5-19%. Эксперт Елена Коробкова считает, что если есть свободные деньги и желание инвестировать, то вкладываться лучше сейчас, так как в будущем процентные ставки снизятся.

Если отсеять из этого круга “экстремальные“ случаи, то вкладчики могут надежно вложить средства в гривне на год под ставку 16-18% годовых, - говорит Елена Коробкова. - Это вдвое перекрывает текущую инфляцию и существенно покрывает валютные риски

ОВГЗ

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В 2019 году украинцы активно интересуются ОВГЗ. Процентная ставка здесь составляет около 16,55%. Оптимальная сумма вложения – от 100 тысяч гривен.

По последним данным, физлица вложили в этом году в ОВГЗ более 10 млрд грн, - говорит Тарас Козак. - Это много, но, учитывая, что депозиты населения в банках в десятки раз больше, есть перспектива для роста. При этом, в отличие от процентов по любым банковским вкладам, проценты по ОВГЗ не облагаются налогом в 18%, уплатить надо лишь 1,5% военного сбора

По мнению Козака, выпуск ОВГЗ в 2020 году продолжится, однако изменится процентная ставка, которая может составить 12-14%.

Эксперт – Как правильно инвестировать деньги

Турбулентность рынков и высокая неопределенность только повышают такую необходимость. Мы рекомендуем разложить активы по разным направлениям: 45% гривня, 30% валюта, 20% золото, 5% криптовалюта. Потенциал сохраняет Bitcoin, Riple и еще несколько криптовалют, - рассказал Андрей Шевчишин

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