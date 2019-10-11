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Стало известно, сколько заработал министр Милованов

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства в сентябре получил чуть больше 15 тысяч гривен.
Министр Тимофей Милованов
Министр Тимофей Милованов
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в сентябре 2019 года заработал 15 тысяч 133 гривны.

Об этом сообщает Слово и Дело.

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Заместители министра заработали немного больше. Например, первый зам Павел Кухта – 23 тысячи, Тарас Высоцкий – 21 тысячу, Светлана Панаиотиди – 18 тысяч.

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Ранее министр Милованов заявил о том, что Укрспирт будет приватизирован. По мнению министра, данную отрасль необходимо демонополизировать. 

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Теги: Тимофей Милованов, зарплата
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