Богдан и его замы будут вынуждены подать декларации

Круг субъектов декларирования был расширен в связи с изменениями закона О предотвращении коррупции.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители будут вынуждены подать электронные декларации. Это связано с изменением закона О предотвращении коррупции, который вступил в силу 18 октября

Об этом сообщает НАБУ.

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“Отныне к субъектам электронного декларирования относятся руководитель Офиса Президента Украины, первый заместитель и заместитель руководителя Офиса Президента Украины, помощники судей, а также лица, занимающие должности патронажной службы, определенные законом Украины “О государственной службе“, кроме лиц, исполняющих свои обязанности на общественных началах“, - говорится в сообщении.

Декларант будет вынужден указать данные собственных детей до 18 лет. Новые правила декларирования станут действовать с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что Богдан отсудит себе право восстановиться в списке партии Порошенко. Суд признал незаконным исключение Андрея Богдана из списков партии БПП и противоправной деятельность ЦИК, которая отказывалась его восстанавливать.

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