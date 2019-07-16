Сколько тратят на продукты украинцы и жители других стран

Меньше всего на питание тратят жители США, Сингапура, Великобритании, Ирландии и Канады.

Украинцы тратят на питание большую часть своего дохода depositphotos.com

Украинцы тратят на питание существенную часть своего дохода. Об этом рассказал старший научный сотрудник Национального научного центра “Институт аграрной экономики“, к.э.н. Богдан Духницкий, пишет Минфин.

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Эксперт рассказывает, что чем богаче страна, тем меньшую часть дохода ее граждане тратят на продукты.

Меньше всего на питание тратят жители США, Сингапура, Великобритании, Ирландии и Канады — лишь 10% от своего дохода граждане этих стран тратят на питание.

15% дохода на еду выделяют в Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре и Бельгии.

Чуть хуже ситуация в Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Израиле, где жители выделяют на еду от 16 до 25% дохода.

Украина занимает 93 место в рейтинге, мы тратим на продукты около 42% от своего дохода.

В 2019 году продукты в Украине дорожали быстрее потребительской инфляции.

Напомним, в Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла.

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