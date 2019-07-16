Сколько тратят на продукты украинцы и жители других стран
Украинцы тратят на питание существенную часть своего дохода. Об этом рассказал старший научный сотрудник Национального научного центра “Институт аграрной экономики“, к.э.н. Богдан Духницкий, пишет Минфин.
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Эксперт рассказывает, что чем богаче страна, тем меньшую часть дохода ее граждане тратят на продукты.
Меньше всего на питание тратят жители США, Сингапура, Великобритании, Ирландии и Канады — лишь 10% от своего дохода граждане этих стран тратят на питание.
15% дохода на еду выделяют в Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре и Бельгии.
Чуть хуже ситуация в Польше, Словакии, Венгрии, Болгарии и Израиле, где жители выделяют на еду от 16 до 25% дохода.
Украина занимает 93 место в рейтинге, мы тратим на продукты около 42% от своего дохода.
В 2019 году продукты в Украине дорожали быстрее потребительской инфляции.
Напомним, в Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла.
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