Шахтерам выплатят долги по зарплатам: Госказначейство перечислило средства

Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн.

Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн, которые направят на выплату зарплат шахтерам Пресс-служба президента Украины

Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн, которые направят на выплату зарплат шахтерам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

Читай также: Заробитчане перечислили в Украину $12 млрд за год

В министерстве акцентировали, что зарплаты шахтеры получат в ближайшее время.

В частности, деньги поступят на такие предприятия:

ГП “Шахта им. М.С. Сургая“,

ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасское №1“,

ГП “Мирноградуголь“,

ГП “Селидовуголь“,

ГП “Торецкуголь“,

ГП “Первомайскуголь“,

ПАО “Лисичанскуголь“,

ГП “Львовуголь“,

ГП “Волыньуголь“.

В то же время, сами шахтеры рассказывают, что зарплату задерживают несколько месяцев, однако не все люди хотят уходить из шахт.

Напомним, названы крупнейшие в Украине должники по зарплатам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram