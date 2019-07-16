Шахтерам выплатят долги по зарплатам: Госказначейство перечислило средства
Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн, которые направят на выплату зарплат шахтерам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.
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В министерстве акцентировали, что зарплаты шахтеры получат в ближайшее время.
В частности, деньги поступят на такие предприятия:
ГП “Шахта им. М.С. Сургая“,
ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасское №1“,
ГП “Мирноградуголь“,
ГП “Селидовуголь“,
ГП “Торецкуголь“,
ГП “Первомайскуголь“,
ПАО “Лисичанскуголь“,
ГП “Львовуголь“,
ГП “Волыньуголь“.
В то же время, сами шахтеры рассказывают, что зарплату задерживают несколько месяцев, однако не все люди хотят уходить из шахт.
Напомним, названы крупнейшие в Украине должники по зарплатам.
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