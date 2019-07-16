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Шахтерам выплатят долги по зарплатам: Госказначейство перечислило средства

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Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн.
Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн, которые направят на выплату зарплат шахтерам
Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн, которые направят на выплату зарплат шахтерам
Пресс-служба президента Украины

Государственная казначейская служба перечислила 163 млн грн, которые направят на выплату зарплат шахтерам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

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В министерстве акцентировали, что зарплаты шахтеры получат в ближайшее время.

В частности, деньги поступят на такие предприятия:

  • ГП “Шахта им. М.С. Сургая“,

  • ГП “Шахтоуправление “Южнодонбасское №1“,

  • ГП “Мирноградуголь“,

  • ГП “Селидовуголь“,

  • ГП “Торецкуголь“,

  • ГП “Первомайскуголь“,

  • ПАО “Лисичанскуголь“,

  • ГП “Львовуголь“,

  • ГП “Волыньуголь“.

В то же время, сами шахтеры рассказывают, что зарплату задерживают несколько месяцев, однако не все люди хотят уходить из шахт.

Напомним, названы крупнейшие в Украине должники по зарплатам.

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Теги: долги по зарплатам, шахтеры, зарплата шахтеров
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