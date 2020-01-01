Новые авто до 300 тысяч гривен в Украине: Что можно купить в 2020 году

На рынке предлагают автомобили российского производства, китайского, французского, итальянского и, конечно же, отечественного.

Приобрести приличное авто до 300 тысяч гривен в Украине реально depositphotos.com

Покупка нового автомобиля — это мечта многих украинцев, так как свои “колеса” очень часто выручают в нужную минуту. Куда-то поехать, кого-то отвезти/привезти, путешествовать, ездить за покупками — все это намного удобнее совершать, когда своя машина под рукой. Конечно, можно купить б/у автомобиль, но здесь вам никто не сможет гарантировать качество. В то же время, цены на новые автомобили часто “кусаются”. Какие автомобили бюджетного сегмента сегодня представлены на рынке в Украине, что входит в комплектацию, разбирался bigmir.net.

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Стоит отметить, что автомобиль стоимостью до 300 тыс грн приобрести можно, но выбор не так велик. На рынке предлагают автомобили российского производства, китайского, французского, итальянского и украинского. В то же время, российские автомобили ввозить в Украину на сегодня запрещено, продают, скорее всего, остатки, которые были завезены в нашу страну раньше.

Новые авто до 300 тысяч гривен в Украине

Lada Granta

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Как известно, Lada — это российские автомобили. На рынке много автомобилей этой марки. В частности, Lada Granta.

Данная модель — 4-дверный седан, который рассчитан на 5 человек. Объем двигателя — 1,6 л. Данная модель имеет механическую коробку передач и передний привод. Машина оборудована кондиционером. Также автомобиль оснащен Антиблокировочной системой (ABS).

Расход на 100 км — от 5,7 до 8,5 л

Цена - от 252 тыс грн

Lanos Cargo

Сегодня Lanos изготавливает Запорожский автомобилестроительный завод.

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Lanos Cargo — это 3-дверный фургон. Рассчитан на два человека. Объем двигателя — 1,5 л. Данный автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод. Машина оборудована кондиционером. Также автомобиль имеет Антиблокировочную систему (ABS). Некоторые автомобили продают сразу со стальными дисками.

Расход на 100 км — от 5,8 до 10,5 л

Цена - от 221 тыс грн

Fiat Fiorino

Если вас интересуют автомобили, которые можно также использовать для грузовых перевозок, то следует обратить на данную модель итальянской марки Fiat.

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Fiat Fiorino — это 5-дверный фургон. Для перевозки пассажиров эта модель не подойдет, поскольку в машину могут поместиться лишь два человека. Автомобиль хорош для перевозки небольшого груза.

Объем двигателя — 1,4 л. Данный автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод. Также автомобиль имеет Антиблокировочную систему (ABS) и Систему распределения тормозных усилий (EBD).

Некоторые модели доступны сразу со стальными дисками.

Расход на 100 км — от 5,4 до 8 л

Цена - от 244 тыс 900 грн

Ravon Nexia

Ravon — это узбекистанская автомобильная марка, которая появилась на рынке в 2015 году.

Указанная модель является классическим седаном, 4-дверный, имеет 5 мест. Объем двигателя у Ravon Nexia — 1,5 л. Автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод. Машина оснащена Антиблокировочной системой (ABS). Автомобили этой модели оснащены бортовыми компьютерами.

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В комплекте с некоторыми машинами продаются стальные диски.

Расход на 100 км — от 6,5 до 8 л

Цена - от 238 тыс 900 грн

Ravon Optimum

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Немного дороже стоит иная модель того же производителя. Ravon Optimum — хэтчбек. Имеет 3 двери, однако рассчитан на 5 человек. Объем двигателя у Ravon Optimum — 1,2 л. Коробка передач — автомат, привод — передний. Этот автомобиль довольно экономный, если говорить о расходе топлива. Есть кондиционер. Машина оснащена Антиблокировочной системой (ABS).

Расход на 100 км — от 5,1 до 8,2 л

Цена - от 252 тыс 990 грн

Chery Tiggo

Chery — компания, которая изготавливает автомобили в Китае.

Chery Tiggo — довольно популярная модель в Украине.

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Машина рассчитана на 5 человек, имеет 5 дверей и является короссовером. Объем двигателя Chery Tiggo — 1,5 л. Автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод.

Машина оснащена Антиблокировочной системой (ABS) и Системой распределения тормозных усилий (EBD). Оснащена кондиционером.

Расход на 100 км — от 7,4 л

Цена - от 262 тыс 908 грн

Renault Sandero

Автомобили марки Renault изготавливают французы.

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Renault Sandero — это 5-дверный хэтчбек, рассчитан на 5 человек. Объем двигателя — 1,1 л. Данная модель имеет механическую коробку передач и передний привод.

Автомобиль имеет Антиблокировочную систему (ABS) и Систему распределения тормозных усилий (EBD). Данный автомобиль продают в комплекте со стальными дисками.

Расход на 100 км — от 5,2 до 7,8 л

Цена - от 233 тыс 800 грн

Стоимость Renault Sandero 1.0 MT стартует от 234 тыс грн auto.ria.com

Renault Logan

Данная модель Renault стоит немного дороже, чем предыдущая. Renault Logan — это 4-дверный седан на 5 человек. Объем двигателя — 1,0 л, поэтому автомобиль должен быть довольно экономным. Автомобиль имеет механическую коробку передач и передний привод.

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Renault Logan оснащен Антиблокировочной системой (ABS) и Системой распределения тормозных усилий (EBD). Продается в комплекте со стальными дисками.

Расход на 100 км — от 4,8 до 7,6 л

Цена - от 268 тыс грн

JAC J4

JAC — это китайская автомобильная компания, которая основана в 1964 году.

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JAC J4 — седан, рассчитанный на 5 человек. Объем двигателя данной модели — 1,5 л. Модель имеет механическую коробку передач, привод — передний. Автомобиль оснащен Антиблокировочной системой (ABS). Автомобиль продают в комплекте со стальными дисками.

Расход на 100 км — от 5,9 л

Цена - от 268 800 тыс грн

Напомним, Volkswagen сохранил лидерство на мировом авторынке в 2019 году.

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