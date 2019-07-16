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Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира

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В первую пятерку самых дорогих стран попали: Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, и Дания.
Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира
Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира
depositphotos.com

Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира и заняла 107 место среди 132 стран. Об этом свидетельствуют результаты исследования, пишет CeoWorld Magazine.

В первую пятерку самых дорогих стран попали: Швейцария, Норвегия, Исландия, Япония, и Дания.

В то же время, самыми недорогими странами оказались Узбекистан, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

Если говорить о соседях Украины, то в Словакии (65 место), Венгрии (77 место), Польше (81 место), РФ (82 место), Румынии (99 место), Беларуси (101 место), Турции (102 место), Молдове (105 место) — жить немного дороже, чем в Украине, а в Грузии дешевле — эта страна заняла 123 место в списке.

В Грузии жить дешевле, чем в Украине — эта страна заняла 123 место в списке
В Грузии жить дешевле, чем в Украине — эта страна заняла 123 место в списке
ceoworld.biz

Рейтинг основывается на пяти показателях: стоимость покупки жилья, цена на аренду жилья, цены на продукты, цены в ресторанах и покупательская способность населения.

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Теги: самые дорогие страны, Украина, рейтинг наиболее дорогих стран
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