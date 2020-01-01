Сколько тратят на лекарства украинцы и жители других стран

Украинцы привыкли, в основном, заниматься самолечением.

Зима в Украине — это сезон простудных заболеваний. Как дорого болеть в Украине, сколько стоят лекарства в других странах, к примеру в США или Бельгии, пишет Сегодня.

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Украинцы привыкли, в основном, заниматься самолечением. В то же время, например, бельгийцы, привыкли полагаться на опыт медиков. Лекарства в Бельгии дороже, чем в Украине.

“Иду к врачу. Принимаю то, что он прописывает. В целом где-то 20 евро трачу на таблетки и еще 30 евро – за консультацию“, – говорит жительница Брюсселя.

В то же время, в США болеть еще более дорого:

“Аптечка на первое время, думаю, обойдется долларов в 50“, – говорит житель США.

В то же время, болеть в Украине тоже не дешево:

“Лекарства такие дорогие. Видите, я уже отдала более 1000 гривен и снова на 500 гривен набрала лекарств. И это еще не конец“, – говорит киевлянка.

Аптекари говорят, что на лекарствах можно экономить, если подбирать аналоги дорогих препаратов.

“Разница колеблется от 10-20 до сотен гривен. Средняя стоимость будет где-то в районе 100 гривен“, - говорит Александр Ломако, заведующий аптеки.

Лекарства от кашля, для снижения температуры, капли в нос — тоже можно покупать дешевле, если брать отечественные аналоги. А еще врачи советуют не покупать лишнего:

“Если врач вам назначает препаратов шесть, семь, восемь – стоит задуматься. Наверняка что-то лишнее. Потому что достаточно четырех препаратов вполне“, - утверждает врач Екатерина Бандрина.

Напомним, Кабмин пообещал улучшить медпомощь для жителей сел.

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