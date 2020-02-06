В Украине существенно дорожает холодная вода: Кто будет платить больше всех

Самая высокая цена на холодную воду в Кропивницком.

В некоторых городах Украины существенно подорожала холодная вода — до 20% за кубометр. Об этом пишет Сегодня.

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Самая высокая цена на холодную воду в Кропивницком – 37,62 грн/куб. В городе вода подорожала сразу на 7 грн.

“Кропивницкий берет воду за 120 км от города. Причем берет воду не из скважин, а из поверхностного водозабора. И после этого ее нужно перекачать тремя насосными станциями еще в город Кропивницкий. Если разделить расходы на очистку, транспортировку, и доставку к людям на объем реализации, мы получаем такой тариф, какой есть“, – объяснил такое подорожание директор областного водоканала “Днепр – Кировоград“ Роман Илык.

Пятерка городов с самым дорогим водоснабжением выглядит таким образом:

Кропивницкий – 37,62 грн/куб.

Ужгород – 33,96 грн/куб.

Тернополь – 27,33 грн/куб.

Полтава – 26,79 грн/куб.

Одесса – 26,72 грн/куб.

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