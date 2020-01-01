Что подарить любимому на День святого Валентина

День всех влюбленных уже на следующей неделе — пора выбирать подарки.

День святого Валентина уже на носу, витрины магазинов заполнены валентинками — атмосфера праздника уже чувствуется. Это означает, что самое время подумать о подарках для своих любимых. Какие подарки актуальны сегодня, где найти оригинальный подарок, какой подарок можно сделать своими руками — разбирался bigmir.net.

Недорогие подарки на День святого Валентина

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Конечно, бюджет у всех разный, но, как показывает практика, в подарке главное вовсе не деньги. Прежде всего при выборе подарка следует ориентироваться на конкретного человека — его интересы, вкусы, увлечения и настроение. Поверьте, оригинальным можно быть и при ограниченном бюджете.

Впечатления

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Нынче впечатления являются модным подаркам. И согласитесь, положительные эмоции еще никому не вредили. На рынке в Украине сегодня представлено несколько компаний, которые занимаются организацией таких сюрпризов. Вы можете выбрать любое впечатление, которое покажется вам актуальным для вашей второй половинки. А еще лучше — выберите впечатление, которое сможете реализовать вдвоем, ведь Валентинов день — это праздник для двоих.

Сертификаты на катание на лошадях, ужин в ресторане, СПА...выбор велик. Цены стартуют от 300 грн.

Домашний уют

Приобретение уютных мелочей в ваш дом — это всегда приятно. Подумайте, что вы можете приобрести такое, что будет каждый день радовать глаз. Это может быть оригинальная посуда для вас, ароматизированные свечи, картина на стену.

Будет довольно романтично, если вы напечатаете ваши фотографии и сделаете в комнате фото-стену. Ваша половинка оценит старания

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Если ваши отношения находятся лишь на стадии свиданий и вы пока не живете вместе, это не повод отказываться от подобных идей. Просто подумайте, какой подходящий подарок вы можете подобрать.

Сладости

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Говорят, что мужчинам сладости дарить не принято, поэтому этот подарок больше подойдет для девушек. Однако, если ваш мужчина тот еще сладкоежка, то от правил можно и отойти. Закажите в пекарне оригинальный торт или соберите бокс из любимых сладостей вашей половинки. В коробочку можно добавлять не только конфеты, но и фрукты, цукаты, орешки. Все по вашему вкусу.

Средняя стоимость небольшой коробки обойдется в 500 грн

Прежде всего при выборе подарка следует ориентироваться на конкретного человека — его интересы, вкусы, увлечения depositphotos.com

Поход в ресторан

Наверное, это довольно традиционный подарок, но не менее романтичный. Советуем обратить внимание на гастрономические предпочтения ваше половинки и забронировать столик в подходящем ресторане. Заранее можно договориться о свечах, подобрать заведение с живой музыкой и т.д.

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Как правило, средний чек на одного человека в киевских заведениях составляет от 500 грн. Поэтому, если вы рассчитываете на двоих, будьте готовы заплатить в ресторане минимум 1000 грн.

Цветы

Да, цветы тоже могут быть полноценным подарком. Главное оригинальность. Возможно, ваша девушка коллекционирует орхидеи или просто в восторге от тюльпанов — подберите правильный букет. Еще лучше дарить цветы в горшках — такой подарок будет напоминать о вас и после праздника и при правильном уходе будет еще долго радовать глаз.

Стоимость такого подарка варьируется от ваши пожеланий. Например, цветущая орхидея стоит минимум 400 грн

Подарки своими руками

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Наверняка у вас есть какие-то таланты. Подумайте, как вы можете самостоятельно сделать подарок для своего любимого человека. Может вы прекрасно рисуете и можете создать великолепный портрет. Или вы любите вышивать или вязать — можете сделать какое-то оригинальное изделие. Если вы любите готовить, то пригласите вашу вторую половинку на кухню и займитесь приготовлением любимого блюда вместе. А может быть вы прекрасно играете на каком-либо инструменте и можете устроить творческий вечер для двоих.

Если вы вообще не творческий человек — не беда. Подумайте о вашем любимом человеке, определите для себя, что особенного есть в нем и почему вы вместе. Возьмите карандаш и просто напишите все самое лучшее, что приходит на ум. Упакуйте ваше «признание» в красивую коробочку и подарите. Такой подарок вызовет много положительных эмоций.

Дорогие подарки на День святого Валентина

Путешествия

Путешествия могут быть бюджетными, а могут стоить целое состояние. Тут выбор за вами — подбирайте поездку соразмерно вашему бюджету. Конечно, такой подарок следует готовить заранее, особенно если речь идет о заграничной поездке. Подобный подарок следует планировать вдвоем, чтобы никого не ставить в неловкое положение.

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В любом случае, поездка куда-либо, даже в пределах вашей страны — это всегда море эмоций.

Украшения

Наверное, украшения больше любят девушке, хотя все индивидуально. Мужчине можно подарить красивые запонки. Цена зависит от металла и наличия камней. Минимальная цена золотых запонок стартует от 10 тыс грн. Если подбирать аксессуар в серебре — то это значительно дешевле (от 1000 грн).

​Женщине можно подарить, к примеру, серьги. Стоимость золотых украшений стартует от 1500 тыс грн и выше. Серебро будет стоить меньше — от 300-400 грн

Прежде всего при выборе подарка следует ориентироваться на конкретного человека — его интересы, вкусы, увлечения depositphotos.com

Сертификаты

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Сертификаты на приобретение чего-либо — это всегда беспроигрышный вариант. Главное знать, что человек любит. Например, девушке можно подарить сертификат на приобретение косметики — это всегда актуально и нужно. Подобные сертификаты можно дарить и мужчине, даже если косметику он там не выберет, то сможет подобрать подходящий парфюм.

Гаджеты

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Стоить отметить, что гаджет — это актуальный подарок как двушке, так и парню. Но выбирать подобные подарки стоит осторожно и лишь в том случае, если вы наверняка знаете, какое устройство конкретно человек хотел бы иметь. Смартфон, планшет, ноутбук — это довольно индивидуальные вещи. Но если вы знаете, что нужно вашей половинке, то День влюбленных самое подходящее время, чтобы порадовать новеньким гаджетом.

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