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Безопасно ли хранить деньги на старость в частных пенсионных фондах — эксперт

Комментариев: 3
Хранить накопления в негосударственных пенсионных фондах небезопасно.
Пенсионный фонд должен существовать не мене 50 лет, чтобы собирать накопления, хранить их, а потом выплачивать людям, которые выходят на пенсию.
Пенсионный фонд должен существовать не мене 50 лет, чтобы собирать накопления, хранить их, а потом выплачивать людям, которые выходят на пенсию.
depositphotos.com

В Украине планируют обязать граждан откладывать средства с зарплаты, чтобы к старости накопилась определенная сумма. Это будет вторая, накопительная, пенсия украинцев. Однако откладывать деньги украинцы должны будут в частные пенсионные фонды. Насколько это безопасно, пишет Сегодня.

По моему мнению, делать накопления в негосударственных пенсионных фондах небезопасно. Только за последние годы мы видели банкротство десятков банков, при том, что Национальный банк осуществляет тщательный контроль за банковской системой. Что касается пенсионных фондов, то контроль за ними гораздо меньше“, – говорит кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

Эксперт считает, что пенсионный фонд должен существовать не мене 50 лет, чтобы собирать накопления, хранить их, а потом выплачивать людям, которые выходят на пенсию.

Период размещения средств очень длительный. За этот период с фондом может случиться все что угодно“, – говорит Хмелевский.

Также эксперт отмечает, что за длительный период может также произойти девальвация гривны. Хмелевский напоминает, что годы существования гривна обесценилась примерно 20 раз по отношению к доллару.

Заработать такие деньги очень трудно, и такие операции могут быть очень рискованными. То есть даже если фонд не обанкротится, то ваши деньги будут обесценены. Другой проблемой являются инвестиционные риски. Активы могут не только расти в цене, но и падать. В частности, во время мирового кризиса 2008 года американские пенсионные фонды потеряли более 2 триллионов долларов своих вкладчиков. Поэтому даже квалифицированные и опытные менеджеры могут потерять ваши деньги“, – рассказывает Хмелевский.

Эксперт убежден, что запуск накопительной системы пенсий должен происходить лишь в том случае, если финансовая система будет работать стабильно.

Достичь этого в нынешних условиях очень трудно. Один финансовый кризис перечеркивает годы успешной работы. Также следует обеспечить долговременную стабильность гривны. Кроме того, должен быть создан надежный и достаточно большой рынок финансовых инструментов“, – считает эксперт.

Напомним, в Украине повышается размер максимальной пенсии.

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Теги: пенсия, накопительные пенсии, частные пенсионнные фонды
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Комментариев (3)
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FPN    10.02.2020, 21:44
Оценка:  0
FPN
КРЕДИТНЫЕ СОЮЗЫ ОБВОРОВАНЫ ГОСУДАРСТВОМ!!!!!
КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ОБВОРОВАНЫ ГОСУДАРСТВОМ!!!!!!!!
И ФОНДЫ БУДУТ ОБВОРОВАНЫ ГОСУДАРСТВОМ!!!!!
гость  (аноним)  10.02.2020, 15:54
Оценка:  +1
гость
Доверять свои начисления барыгам всегда не безопасно тем более в стране где столько раз кидали людей.
гость  (аноним)  10.02.2020, 15:19
Оценка:  0
гость
Открыл Америку... Ежу понятно, что эти фонды будут основаны широко известными в узких кругах барыгами, которые на наши пенсии купят недвигу в Каннах, Антибах и прочих Мальдивах. А людям скажут, что з"ив довгоносык
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