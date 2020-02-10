Сколько зарабатывают эстонцы и украинцы: Сравнение
Зарплаты чиновников в Эстонии значительно ниже, чем в Украине. В то же время, эстонское население зарабатывает больше, чем украинское. Об этом на странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
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К примеру, минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн или 175,61 евро, в Эстонии этот показатель значительно выше – 584 евро.
Средняя пенсия в Эстонии составляет 485 евро. Более того, с 1 апреля минимальная пенсия в стане повысится и будет составлять 524 евро. В Украине средняя пенсия на 1 января 2020 составила 3082,98 грн или 114 евро.
В то же время, жить в Киеве лишь на 18,7% дешевле, чем в столице Эстонии - Таллине.
В то же время, чиновники в Эстонии получают даже меньшие зарплаты, чем украинские:
Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда на руки получают 4757 евро в месяц (около 128 000 гривен).
Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента – 4300 евро (около 116 000 гривен).
Нардеп – около 3100 евро (84 000 гривен).
Напомним, Дубилет рассказал о новой системе оплаты труда в министерствах.
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