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Сколько зарабатывают эстонцы и украинцы: Сравнение

Комментариев: 2
Эстонские чиновники беднее, чем украинские. Обычные граждане наоборот — зарабатывают больше, чем украинцы.
Зарплаты чиновников в Эстонии значительно ниже, чем в Украине
Зарплаты чиновников в Эстонии значительно ниже, чем в Украине
depositphotos.com

Зарплаты чиновников в Эстонии значительно ниже, чем в Украине. В то же время, эстонское население зарабатывает больше, чем украинское. Об этом на странице в Facebook написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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К примеру, минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн или 175,61 евро, в Эстонии этот показатель значительно выше – 584 евро.

Средняя пенсия в Эстонии составляет 485 евро. Более того, с 1 апреля минимальная пенсия в стане повысится и будет составлять 524 евро. В Украине средняя пенсия на 1 января 2020 составила 3082,98 грн или 114 евро.

В то же время, жить в Киеве лишь на 18,7% дешевле, чем в столице Эстонии - Таллине.

В то же время, чиновники в Эстонии получают даже меньшие зарплаты, чем украинские:

  • Президент, премьер-министр, спикер парламента и головы верховного суда на руки получают 4757 евро в месяц (около 128 000 гривен).

  • Генеральный прокурор, министры, руководители комитетов и фракций парламента – 4300 евро (около 116 000 гривен).

  • Нардеп – около 3100 евро (84 000 гривен).

Напомним, Дубилет рассказал о новой системе оплаты труда в министерствах.

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Теги: Эстония, зарплаты, зарплаты чиновников
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.02.2020, 15:42
Оценка:  -1
гость
Ну не скажите... Эстонские чиновники в украине зарабатывают гораздо больше чем у себя
Кстати: про чабрец, петрушку, укроп,мяту...А,зверобой! В ходе заседания Зверобой оскорбила прокурора и сказала одеть ему ошейник.Б-Г-Г .в результате одели ей оножник (е-браслет)
Rikstal    10.02.2020, 21:06
Оценка:  +1
Rikstal
ну ты и смешной! мокшанин, что ли?
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