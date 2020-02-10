Как часто украинцы берут квартиры в ипотеку — эксперты

Ипотека не пользуется спросом среди граждан нашей страны.

Недавно первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что в текущем году в Украине полноценно заработает система ипотечного кредитования. Однако сами украинцы не торопятся брать кредиты на жилье. Об этом пишет Сегодня.

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Эксперты считают, что в Украине есть проблемы с ипотечным кредитованием — оно не функционирует должным образом.

“Это связано с достаточно высокой процентной ставкой, которая достигает 20% годовых, а в некоторых случаях, с учетом дополнительных расходов на страхование жизни и предмета ипотеки, может достигать 25% годовых. При этом в Европе этот показатель не превышает 6-7%“, — рассказывает Михаил Поленников, ведущий судебный эксперт лаборатории экономических исследований КНИИСЭ.

Таким образом, выплачивая годами кредит, украинцы тратят огромные суммы на проценты. Именно поэтому граждане крайне редко связываются с ипотеками.

Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, рассказывает, что в 2019 году количество ипотек на квартиру составило не 2,5% от всего объема проданных квартир.

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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