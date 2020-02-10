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Как часто украинцы берут квартиры в ипотеку — эксперты

Комментариев: 1
Ипотека не пользуется спросом среди граждан нашей страны.
Украинцы не торопятся брать кредиты на жилье
Украинцы не торопятся брать кредиты на жилье
depositphotos.com

Недавно первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявляла, что в текущем году в Украине полноценно заработает система ипотечного кредитования. Однако сами украинцы не торопятся брать кредиты на жилье. Об этом пишет Сегодня.

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Эксперты считают, что в Украине есть проблемы с ипотечным кредитованием — оно не функционирует должным образом.

“Это связано с достаточно высокой процентной ставкой, которая достигает 20% годовых, а в некоторых случаях, с учетом дополнительных расходов на страхование жизни и предмета ипотеки, может достигать 25% годовых. При этом в Европе этот показатель не превышает 6-7%“, — рассказывает Михаил Поленников, ведущий судебный эксперт лаборатории экономических исследований КНИИСЭ.

Таким образом, выплачивая годами кредит, украинцы тратят огромные суммы на проценты. Именно поэтому граждане крайне редко связываются с ипотеками.

Дарья Бедя, руководитель по развитию проектов компании Citex Development, рассказывает, что в 2019 году количество ипотек на квартиру составило не 2,5% от всего объема проданных квартир.

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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Теги: ипотека, рынок недвижимости, квартира в кредит
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Комментариев (1)
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Vixerunt    10.02.2020, 17:17
Оценка:  +1
Vixerunt
брать деньги у банков это тоже самое что связываться с бандитами; понятно что никто не хочет что б его поставили на счётчик в 25 % и это при том что никто не знает какой курс будет завтра утром и все эти грн. могут стать в очередной раз мусорной бумагой.
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