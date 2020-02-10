Сколько зарабатывают украинские фрилансеры
Украинские фрилансеры зарабатывают в среднем от 650 до 2100 долларов в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования платежной платформы Payoneer, пишет Минфин.
Читай также: В Украине увеличилось количество предприятий
79% опрошенных фрилансеров работают в таких отраслях:
- графический и веб-дизайн;
- программирование;
- IT;
- создание мультимедиа;
- маркетинг и копирайтинг.
В то же время, в исследовании сказано, что труд украинцев оплачивается хуже, чем зарубежных коллег.
Стоит также отметить, что женщины-фрилансеры зарабатывают за один час меньше, чем мужчины.
Большинство украинских фрилансеров моложе 35 лет, приблизительно такая же ситуация наблюдается и за рубежом. Мужчины чаще занимаются фрилансом, чем женщины.
Напомним, в Украине число фрилансеров растет быстрее, чем число заказчиков.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил