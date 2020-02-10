Сколько зарабатывают украинские фрилансеры

Труд украинцев оплачивается хуже, чем зарубежных коллег.

Украинские фрилансеры зарабатывают в среднем от 650 до 2100 долларов в месяц depositphotos.com

Украинские фрилансеры зарабатывают в среднем от 650 до 2100 долларов в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования платежной платформы Payoneer, пишет Минфин.

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79% опрошенных фрилансеров работают в таких отраслях:

графический и веб-дизайн;

программирование;

IT;

создание мультимедиа;

маркетинг и копирайтинг.

В то же время, в исследовании сказано, что труд украинцев оплачивается хуже, чем зарубежных коллег.

Стоит также отметить, что женщины-фрилансеры зарабатывают за один час меньше, чем мужчины.

Большинство украинских фрилансеров моложе 35 лет, приблизительно такая же ситуация наблюдается и за рубежом. Мужчины чаще занимаются фрилансом, чем женщины.

Напомним, в Украине число фрилансеров растет быстрее, чем число заказчиков.

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