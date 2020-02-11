Как уберечься от телефонных мошенников: Советы эксперта

Схема обмана работает таким образом: вы получаете сообщение о том, что выиграли что-то. Затем мошенники просят перечислить на конкретный счет 1% от стоимости автомобиля и заветный приз ваш.

Мошенники в Украине не дремлют и продолжают обманывать украинцев. В последнее время увеличилось количество SMS-сообщений, в которых сказано, что люди якобы выиграли приз: автомобиль, квартиру и т. д. Как распознать мошенников, пишет Сегодня.

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Схема обмана работает таким образом: вы получаете сообщение о том, что выиграли что-то. Затем мошенники просят перечислить на конкретный счет 1% от стоимости автомобиля и заветный приз ваш.

Эксперт по безопасности рассказывает, что подобные схемы — это классическое мошенничество. Никому не нужно посылать свои деньги, а тем более рассказывать персональные данные.

“Если вы даже выиграли приз, то с вами должны связаться юридический или маркетинговый отдел конкретной компании. Сообщить вам, например, о налогах, которые обязаны вы будете заплатить если вы получаете этот приз. Но никаких личных переводов средств компаниям, которые могут разыгрывать, вы делать не будете“, - предостерегает Сергей Кириленко, который является экспертом по безопасности.

Также эксперт рекомендует спрашивать адрес офиса, куда можно подъехать. Как правило, мошенники вам его не назовут.

Напомним, в Украине сумма краж в Интернете и через банкоматы увеличилась почти на 50%.

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