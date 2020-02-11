Больше всех заработал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Стоит отметить, что зарплату по новым правилам, с привязкой к средней зарплате по стране, министры будут получать с февраля. В январе чиновникам насчитывали оклады по старой схеме.

Оклад премьер-министра Украины Алексея Гончарука в январе 2020 года составил 33 782,47 грн. Указанную сумму премьер получил на руки (после уплаты налогов). Оклад премьера составил 41 965 грн. Также премьеру начитали премию в размере 20 тыс грн, которая не входит в сумму зарплаты. Ее Гончаруку выплатят в феврале.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба в январе на руки получил чуть больше, чем премьер-министр - 33 841,75. Более того, Кулеба в феврале получит премию в размере 17 тыс грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в январе заработал 47 290,13 грн. Премия, которую Аваков получит в феврале, составляет 30 тыс грн.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в январе получил зарплату в размере 68 296,55 грн. Ему также насчитают дополнительно премию в размере 24 380 грн.

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Зарплата министра обороны Андрея Загороднюка после выплаты налогов составила 18 644,54 грн. Его премия составит 30 тыс грн.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в январе заработал 12 721,63 грн после уплаты налогов. Для него премия не предусмотрена.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе на руки получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов. Ему также начислят премию, сумма которой составит 17 тыс грн.

Зарплата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в январе 2020 году составила 41 781,92 грн. Премия для Милованова предусмотрена в размере 30 000 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова заработала 45 131,05 грн. В феврале ей также насчитают 30 тыс грн премии.

Министр энергетики Алексей Оржель заработал 15 942,57 грн. Его премия также составит 30 тыс грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заработал 52 679,88 грн. Премия не предусмотрена.

Министр юстиции Денис Малюська заработал 16 068,54 грн. Для него предусмотрена существенная премия - 67 200 грн.

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Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе 2020 получила 40 048,94 грн. Ее премия составит 24 381 грн.

Министр образования Анна Новосад заработала 36 048,39. Ее премия составит 32 000 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая за январь получила 37 724,65 грн. Также министру насчитают премию в размере 9 142,86 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заработал 43 853,74 грн. Премия предусмотрена в размере 40 тыс грн.

Напомним, Дубилет рассказал о новой системе оплаты труда в министерствах.

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