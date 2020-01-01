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Больше всего средств в Украину в 2019 году поступило от трудовых мигрантов в Польше

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В прошлом году украинцы из-за рубежа перечислили в Украину около 12 млрд долларов.
В 2019 году больше всего денежных переводов в Украину поступило из Польши
В 2019 году больше всего денежных переводов в Украину поступило из Польши
depositphotos.com

В 2019 году больше всего денежных переводов в Украину поступило из Польши. Об этом сообщили в НБУ, пишут Українські Новини.

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Предварительные данные свидетельствуют о том, что в прошлом году украинцы из-за рубежа перечислили в Украину около 12 млрд долларов. Это на 7,8% больше, чем в 2018 году.

Больше всего денег в Украину переводили из Польши (3,8 млрд долларов), Чехии (1,1 млрд долларов), России (1 млрд долларов), США (0,98 млрд долларов), Великобритании (0,6 млрд долларов).

73,1% средств переводилось в долларах, 25,3% — в евро.

Напомним, в Польше посчитали, сколько у них работает украинцев.

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Теги: трудовые мигранты, работа, заработки
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