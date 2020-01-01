В налоговой разъяснили, могут ли ФЛП использовать в личных целях средства с бизнес-счетов
Предпринимателям разрешается тратить деньги с бизнес-счетов лишь после уплаты налогов. Об этом рассказали в Государственной налоговой службы.
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Стоит отметить, что ФЛП в Украине имеют право распоряжаться прибылью на свое усмотрение, но лишь в том случае, если предприниматель уплатил все налоги и другие платежи, о которых сказано в законах.
НБУ ранее вводил норму о том, что средства с бизнес-счетов предприниматели должны использовать лишь в интересах бизнеса и только после уплаты налогов деньги можно переводить на личные счета. Однако позже НБУ принял решение отменить этот указ.
Напомним, нардепы предлагают создать новую группу ФЛП со ставкой 0%.
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