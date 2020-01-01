В налоговой разъяснили, могут ли ФЛП использовать в личных целях средства с бизнес-счетов

Предприниматель может тратить деньги лишь после уплаты налогов.

ФЛП в Украине имеют право распоряжаться прибылью на свое усмотрение depositphotos.com

Предпринимателям разрешается тратить деньги с бизнес-счетов лишь после уплаты налогов. Об этом рассказали в Государственной налоговой службы.

Читай также: В Украине проходят акции против кассовых аппаратов

Стоит отметить, что ФЛП в Украине имеют право распоряжаться прибылью на свое усмотрение, но лишь в том случае, если предприниматель уплатил все налоги и другие платежи, о которых сказано в законах.

НБУ ранее вводил норму о том, что средства с бизнес-счетов предприниматели должны использовать лишь в интересах бизнеса и только после уплаты налогов деньги можно переводить на личные счета. Однако позже НБУ принял решение отменить этот указ.

Предпринимателям разрешается тратить деньги с бизнес-счетов лишь после уплаты налогов zir.tax.gov.ua

Напомним, нардепы предлагают создать новую группу ФЛП со ставкой 0%.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram