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В налоговой разъяснили, могут ли ФЛП использовать в личных целях средства с бизнес-счетов

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Предприниматель может тратить деньги лишь после уплаты налогов.
ФЛП в Украине имеют право распоряжаться прибылью на свое усмотрение
ФЛП в Украине имеют право распоряжаться прибылью на свое усмотрение
depositphotos.com

Предпринимателям разрешается тратить деньги с бизнес-счетов лишь после уплаты налогов. Об этом рассказали в Государственной налоговой службы.

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Стоит отметить, что ФЛП в Украине имеют право распоряжаться прибылью на свое усмотрение, но лишь в том случае, если предприниматель уплатил все налоги и другие платежи, о которых сказано в законах.

НБУ ранее вводил норму о том, что средства с бизнес-счетов предприниматели должны использовать лишь в интересах бизнеса и только после уплаты налогов деньги можно переводить на личные счета. Однако позже НБУ принял решение отменить этот указ.

Предпринимателям разрешается тратить деньги с бизнес-счетов лишь после уплаты налогов
Предпринимателям разрешается тратить деньги с бизнес-счетов лишь после уплаты налогов
zir.tax.gov.ua

Напомним, нардепы предлагают создать новую группу ФЛП со ставкой 0%.

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Теги: ФЛП, бизнес-счет, предприниматели
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