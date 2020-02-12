Эксперт рассказала, как застройщики будут увеличивать продажи квартир

Украинцам будут предлагать бронировать жилье по более выгодной цене.

В 2020 году для увеличения количества продаж застройщики будут проводить различные акции depositphotos.com

В 2020 году для увеличения количества продаж застройщики будут проводить различные акции. В частности, украинцам будут предлагать бронировать жилье по более выгодной цене — на 3-5% ниже. Об этом рассказала директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса “POLARIS Home&Plaza“ Анжелика Саакян, пишет Минфин.

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Такой механизм поможет застройщикам привлечь большее количество покупателей.

“На стадии котлована цена на квартиры в среднем на 20-25% ниже, чем на момент сдачи объекта. Но кроме ценовой привлекательности, покупателя интересует качество самого проекта, его наполнение и потенциальные возможности. Современный покупатель стремится к совершенно новому качеству жизни, которое возможно реализовать только в концептуально новых проектах жилья“, — рассказала Саакян.

Эксперт также рассказала, что около 30% покупателей вкладывают в строительство домов, которые построят в течение 6-9 месяцев.

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В то же время, 55-60% покупателей инвестируют деньги в дома, которые уже строятся около 12-15 месяцев. Но на этом этапе выше и цены — на 10-15%. Около 6% вкладчиков предпочитают инвестировать в жилье, которое заканчивают строить.

“Вместе с тем, этап предварительной брони привлекает около 4% покупателей из-за наиболее выгодной цены на квартиры. Для старта проекта такая покупательская активность очень важна для застройщика“, — рассказывает Саакян.

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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