Выгодно ли в Украине класть деньги на депозит — мнение экспертов

Эксперты прогнозируют снижение ставок по депозитам.

В Украине падают ставки по депозитам. За год ставки снизились с 15,18% до 14,04%. Доходность депозитов сегодня находится на уровне 1,3-2,1% годовых в долларах. Поменяются ли депозитные ставки в ближайшее время, пишет Минфин.

Депозитные ставки будут снижаться и дальше.

“Ставки по депозитам в январе продолжили снижаться, следуя за учетной ставкой НБУ. Но своего минимума, конечно же, не достигли“, - рассказывает начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения АО “АБ “Радабанк“ Сергей Гнездилов.

НБУ будет снижать ставку, которая к концу года окажется на уровне 7%.

“Мы уверены, что процентные ставки продолжат снижение, особенно в гривне. По валюте в банках с иностранным капиталом ставки давно на дне, а вот остальные банки будут снижать, но с разной динамикой“, – делится мнением директор по развитию розничного бизнеса банка Альянс Виктор Кулик.

Банкиры убеждены, что депозиты будут дешеветь и прогнозируют, что уже в феврале ставки опустятся еще на 1% (для гривневых депозитов). В августе текущего года ставки могут опуститься до 10%.

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Эксперты считают, что больше всего ставки опустятся в ПриватБанке.

“К концу лета доходность гривневых депозитов может опуститься до 8% годовых, долларовых – до 1% годовых, евро – 0%“, – рассказал глава пресс-службы Олег Серга.

Реальный доход от депозитов будет еще меньше, поскольку нужно платить налоги (18% НДФЛ + 1,5% военный сбор). Поэтому зарабатывать на депозитах будет все сложнее.

Сергей Гнездилов из Радабанка считает, что более выгодно сегодня вкладывать деньги в недвижимость.

Напомним, НБУ просит банки снизить ставки по депозитам.

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