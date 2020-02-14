Как выгоднее всего откладывать деньги на пенсию: Депозит, страховка или пенсионный фонд

Эксперты рекомендуют начинать откладывать деньги на старость еще в молодом возрасте.

Эксперты дают неутешительный прогноз для будущих украинских пенсионеров. Пенсионный возраст с каждым годом будет расти, а вот будут ли пенсионеры обеспечены хорошей пенсией — это неизвестно. Поэтому о будущей старости следует позаботиться в молодом возрасте. Как лучше всего откладывать деньги на старость, пишет Сегодня.

“В 2028 году примерно у 45% людей не будет возможности выйти на пенсию в 60 лет, им придется работать до 63, 64 лет. А если и к 65 годам не будет 15 лет стажа, человек сможет рассчитывать только на социальную помощь от государства. Мировой банк сделал прогноз коэффициента замещения, то есть какой процент от средней зарплаты будет составлять средняя пенсия. На сегодня коэффициент замещения у нас составляет 30%, тогда как нормой в Европе считается 60%. Дело в том, что исследованиями доказано: если доходы домохозяйства падают больше чем на 40%, это всегда стресс. И это приводит ко многим психологическим проблемам, проблемам со здоровьем и т.д. Так вот, если ничего не менять и если будет только солидарная пенсия, то коэффициент замещения будет постепенно падать и к 2050 году будет составлять только 18%“, – рассказывает Татьяна Сальникова, глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

Собрать деньги на пенсию можно несколькими способами:

депозит в банке

откладывать в негосударственный пенсионный фонд

пенсионное страхование

Депозит

Если появляются лишние деньги, их можно положить на депозит в банк. Однако следует сразу учесть, что через пару лет банк может поменять условия депозита и вам придется его или забирать, или оформлять снова. Кроме того, заработать дополнительные средства на депозитах сегодня намного сложнее, чем раньше из-за снижение процентных ставок.

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Также следует учесть, что существует риск потерять деньги, если банк обанкротится, а Фонд гарантирования вкладов вернет лишь 200 тыс грн, остальная ваша сумма может быть утрачена.

Негосударственные пенсионные фонды

Тут тоже есть свои минусы и плюсы. Из положительных аспектов — такой фонд не сможет обанкротиться, поскольку является неприбыльной организацией. Фонд имеет право тратить лишь 5% от суммы вкладов. Также вклады не облагаются налогами.

Но есть и минус — такой фонд не гарантирует вкладчикам хотя бы минимальную прибыль.

Страхование

Страховые компании имеют специальные пенсионные программы. Такой формат откладывания денег имеет несколько нюансов. В частности, вкладчик обязуется класть деньги на счет регулярно.

“Если человек заключает со страховой компанией контракт, он берет на себя обязательство вносить регулярно определенны суммы. Если он передумает, ему будет сложно отказаться от платежей. То есть страховая компания будет дисциплинировать“, – рассказывает финансовый консультант страховой компании Алексей Миколенко.

Плюсы такой программы — это выплачивание компенсации в случае страхового случая: от перелома до более значительных проблем со здоровьем.

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Страховые компании гарантируют также доход от вкладов — на уровне 4% в год. Налог на средства, откладываемые таким образом, не берется.

Минусы такого способа заключаются в том, что не так просто оформить пенсионную страховую программу. Есть ряд “табу“, которые могут помешать — возраст более 55 лет, группа по инвалидности, сахарный диабет и т.д.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о размерах пенсий для разных категорий населения.

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