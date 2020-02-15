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Украинцы стали тратить больше денег на подарки ко Дню влюбленных

Комментариев: 2
С 2017 года расходы на подарки для любимых к празднику в Украине выросли на 122%.
С 2017 года расходы на подарки для любимых к празднику в Украине выросли на 122%
С 2017 года расходы на подарки для любимых к празднику в Украине выросли на 122%
depositphotos.com

Люди по всему миру стали больше тратить денег на подарки ко Дню всех влюбленных. Об этом пишет Минфин, ссылаясь на данные Mastercard.

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С 2017 года расходы на подарки для любимых к празднику выросли на 17%, а в Украине — на 122%. Для Украины этот показатель является рекордным. В прошлом году наши граждане потратили около 400 млн грн на подарки в честь Дня святого Валентина.

Чаще всего украинцы дарят цветы и ювелирные изделия. Также все чаще украинцы предпочитают дарить впечатления. Расходы на романтические путешествия увеличились в Украине на 51%.

Также украинцы стали чаще ходить в ресторан на День влюбленных.

Количество транзакций в Украине в перед праздником с 2017 года увеличилось на 56%.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому на День святого Валентина.

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Теги: День святого Валентина, день влюбленных, подарки
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Комментариев (2)
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ПРостоСбовью  (аноним)  15.02.2020, 09:49
Оценка:  0
ПРостоСбовью
Лоле Жбановой подарили самотык и стекломоя)))
alex-zol    15.02.2020, 09:06
Оценка:  0
alex-zol
ясен хер, тюльпанчик 25 грн.
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