Украинцы стали тратить больше денег на подарки ко Дню влюбленных
Люди по всему миру стали больше тратить денег на подарки ко Дню всех влюбленных. Об этом пишет Минфин, ссылаясь на данные Mastercard.
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С 2017 года расходы на подарки для любимых к празднику выросли на 17%, а в Украине — на 122%. Для Украины этот показатель является рекордным. В прошлом году наши граждане потратили около 400 млн грн на подарки в честь Дня святого Валентина.
Чаще всего украинцы дарят цветы и ювелирные изделия. Также все чаще украинцы предпочитают дарить впечатления. Расходы на романтические путешествия увеличились в Украине на 51%.
Также украинцы стали чаще ходить в ресторан на День влюбленных.
Количество транзакций в Украине в перед праздником с 2017 года увеличилось на 56%.
Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому на День святого Валентина.
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