Украинцы в 2019 году потратили рекордные суммы денег в Польше

В то же время, сумма переводов в Украину существенно не изменилась.

В прошлом году украинцы потратили рекордное количество денег в Польше. В то же время, переводы денег из Польши в Украину остались на прежнем уровне. Об этом сообщили в Центральном статистическом управлении Польши, пишет Экономическая правда.

В сообщении сказано, что в 2019 году украинцы в Польше потратили 2,14 млрд долларов, а в 2018 — лишь 1,05 млрд долларов.

“Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году - 3,8 млрд долл, а в 2018 году - 3,6 млрд долл. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей“, - заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании с аутстаффинга “Gremi personal“ Евгений Кириченко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram