Дарение недвижимости в Украине: Цена, документы, сроки

Договор дарения оформляется у нотариуса в течение нескольких часов, если все необходимые документы уже оформлены.

Недвижимость в Украине можно не только продать или купить, но и подарить depositphotos.com

Недвижимость в Украине можно не только продать или купить, но и подарить. Для этого оформляется дарственная на человека, который теперь будет владеть имуществом. Какие для этого нужны документы и во сколько обойдется оформление, выяснял bigmir.net.

Как оформляется договор дарения недвижимости в Украине 2020

Сразу стоит отметить, что договор дарения бывает двух видов: тот, который вступает в силу сразу и даритель отдает имущество новому обладателю, и тот, который вступает в силу после выполнения определенных условий, обстоятельств и т. д. Условия договора дарения прописаны в Гражданском кодексе Украины.

Читай также: Налог на квартиру: Сколько будем платить за “лишние“ квадратные метры

Договор дарения нужно оформлять в том же городе, где и зарегистрировано имущество или по месту прописки дарителя или одариваемого.

Дарственная отличается от всех других договоров тем, что не предполагает оплаты за имущество.

Чтобы начать процесс оформления дарственной, необходимо пойти к нотариусу, который будет вести ваше дело.

Стоит отметить, что дарение квартиры и частного дома несколько отличается, поскольку вместе с домом нужно дарить и землю. Делать это необходимо сразу, поскольку законодательство Украины запрещает, чтобы домом владел один человек, а землей — другой.

Для первой встречи с нотариусом вам необходимо подготовить пакет документов:

паспорт и идентификационный код каждой из сторон;

официальные бумаги, подтверждающие право собственности на квартиру или дом, землю; технический паспорт;

оценка недвижимого имущества;

справка о лицах, зарегистрированных в квартире;

другие документы по требованию (свидетельство о браке или рождении и т д).

После подачи документов нотариус займется проверкой вашего имущества на предмет законности владения, наличия арестов.

Если документы в порядке, нотариус занимается составлением договора дарения.

Сколько стоит оформить дарственную в Украине 2020

Стоит отметить, что договор дарения в Украине не бесплатный. Вы должны будете оплатить услуги нотариуса (плюс оценка недвижимости, регистрация договора в реестре), государственную пошлину в размере 1% от стоимости объекта, который дарится, военный сбор в размере 1,5% от стоимости жилья, а также налог на доходы физических лиц (5% от стоимости объекта или 18%, если даритель - нерезидент Украины).

Читай также: Подоходный налог: За что и сколько будем платить в 2020 году

Обратите внимание, если вы являетесь родственниками первой степени родства дарителя (жена, муж, дети, родители) или второй (братья, сёстры, внуки, дедушка и бабушка), то последние два сбора вам платить не нужно.

Когда этот процесс завершен, нотариус предлагает договор, который подписывают две стороны. После этого нотариус регистрирует договор в государственном реестре прав. Таким образом права на недвижимость переходят от одного владельца к другому.

Процесс оформления договора дарения не затянется, если иметь все необходимые документы и может занять около 2 часов.

Договор дарения можно расторгнуть, но лишь в течение года.

Для этого есть ряд условий - например, если тот человек, который получил имущество в дар, покушается на жизнь дарителя или его близких родственников. Подробнее об условиях расторжения договора можно почитать в Статье 727 Гражданского кодекса Украины.

Недвижимость в Украине можно не только продать или купить, но и подарить depositphotos.com

Стоит также отметить, что подаренная недвижимость остается в собственности человека, даже если он состоит в браке.

Читай также: Доступное жилье в Украине: Как принять участие

Дарить можно и лишь часть жилья, которым обладает даритель. Спрашивать разрешение на оформление дарственной у других собственников жилья не нужно.

После оформления договора дарения человек получает полноценное право владения имуществом. Это означает, что подаренную недвижимость можно сдавать в аренду, продавать, снова подарить кому-то.

Напомним, эксперты рассказали, что в Киеве будут расти цены на недвижимость.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram