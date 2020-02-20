Глава Укрпочты получает в 200 раз больше, чем почтальон

Зарплата главы Укрпочты привязана к зарплате почтальона.

Глава “Укрпочты“ в месяц зарабатывает 836 тыс грн - это в 200 раз больше, чем получает почтальон. Об этом рассказал глава “Укрпочты“ Игорь Смелянский в эфире телеканала Украина.24.

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата - 836 тысяч гривен в месяц“, - заявил Смелянский.

Смелянский отметил, что сумма указана без учета штрафов.

“Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть“, - резюмирует глава“ Укрпочты“.

Напомним, Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь.

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