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Глава Укрпочты получает в 200 раз больше, чем почтальон

Комментариев: 3
Зарплата главы Укрпочты привязана к зарплате почтальона.
Игорь Смелянский
Игорь Смелянский
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Глава “Укрпочты“ в месяц зарабатывает 836 тыс грн - это в 200 раз больше, чем получает почтальон. Об этом рассказал глава “Укрпочты“ Игорь Смелянский в эфире телеканала Украина.24.

“Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата - 836 тысяч гривен в месяц“, - заявил Смелянский.

Смелянский отметил, что сумма указана без учета штрафов.

“Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть“, - резюмирует глава“ Укрпочты“.

 

Напомним, Кабмин опубликовал зарплаты министров за январь.

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Теги: Смелянский, Укрпочта, зарплаты чиновников
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Комментариев (3)
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Осталось 300 символов
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avtotrend    20.02.2020, 14:38
Оценка:  0
avtotrend
Согласен стать главой Укрпочты за 300 тисяч грн в месяц, опыт работы на рук/должностях - более 15 лет, высшее образование (два), экономия для государства - 500 тысяч в месяц!
гость  (аноним)  20.02.2020, 14:25
Оценка:  +1
гость
Жаба ты жадная, от жадности не сдохнеш??? И это при том, что почтальоны получают мизерные зарплаты. Как можно поступать с людяьми с которыми работаеш? Мразь!!!
гость  (аноним)  20.02.2020, 14:14
Оценка:  +1
гость
мразь пэйсатая
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