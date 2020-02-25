Мировые богачи потеряли $139 млрд на фоне падения индексов на биржах

За сутки больше всего потеряли Бернар Арно и Джефф Безос.

Самые богатые люди мира потеряли 24 февраля около 139 млрд долларов. Произошло это из-за падения индексов на фондовых биржах. Мир опасается, что существенный урон экономике может нанести китайский коронавирус. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читай также: Глава Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменением климата

Больше всего за сутки потеряли гендиректор LVMH Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос — около 4,8 млрд долларов. Владелец Zara Амансио Ортеги потерял 4 млрд долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,48 млрд долларов.

Напомним, МВФ допустил наихудший сценарий из-за коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram