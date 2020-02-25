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Мировые богачи потеряли $139 млрд на фоне падения индексов на биржах

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За сутки больше всего потеряли Бернар Арно и Джефф Безос.
Джефф Безос
Джефф Безос
Getty Images

Самые богатые люди мира потеряли 24 февраля около 139 млрд долларов. Произошло это из-за падения индексов на фондовых биржах. Мир опасается, что существенный урон экономике может нанести китайский коронавирус. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Больше всего за сутки потеряли гендиректор LVMH Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос — около 4,8 млрд долларов. Владелец Zara Амансио Ортеги потерял 4 млрд долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился 3,48 млрд долларов.

Напомним, МВФ допустил наихудший сценарий из-за коронавируса.

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Теги: самые богатые люди, коронавирус, Джефф Безос, Бернар Арно
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