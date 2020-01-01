Стало известно, как украинцы могут получать лекарства бесплатно

Информацию о препаратах в конкретной больнице можно найти онлайн.

Национальная служба здоровья решила не включать стоимость лекарств в тарифы для пациентов. Как же будут оплачиваться лекарства в Украине, пишет Сегодня.

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Препараты будут направлять в больницу, как и раньше, однако средства на них будут выделяться отдельно.

“У Минздрава есть централизованные программы закупки лекарств. В тарифах не учтены лекарства, поскольку они профинансированы другими программами. Также важно отметить, что в программу медицинских гарантий входят лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарств. Другие лекарства, к сожалению, нет возможности включить. Препараты, которые не включены в Национальный перечень лекарств, пациенту может понадобиться купить самостоятельно. Также эти лекарства могут обеспечивать местные бюджеты — это не запрещено законодательством“, – рассказала Алена Горошко, директор департамента заказа медицинских услуг и лекарственных препаратов Национальной службы здоровья Украины.

В то же время, государство обязуется обеспечить больницы 427 препаратами, которые необходимы для оказания первой помощи. Лекарства из этого списка должны выдавать в больнице бесплатно. С перечнем этих препаратов можно ознакомиться на сайте больницы или, если медучреждение своего сайта не имеет, на веб-ресурсе сельсовета, городского совета и т.д.

“На сайте каждого областного департамента здравоохранения в обязательном порядке должна быть полная информация о наличии и стоимости лекарственных средств и медицинских изделий, закупленных за средства государственного бюджета, местных бюджетов и других источников в учреждениях здравоохранения Украины. То есть каждый украинец сможет проверить, есть ли в медучреждении бесплатный для пациентов препарат, и увидеть, по какой цене закупили конкретные лекарства“, – говорит юрист Юлия Мороз.

Напомним, Кабмин пообещал улучшить медпомощь для жителей сел.

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