Налог на землю в Украине: Сколько и когда нужно платить

В Украине почти все граждане обязаны платить налог на землю. Налоговая ставка устанавливается местной властью.

Налог на землю в Украине должны платить почти все граждане Getty Images

Налог на землю в Украине должны платить почти все граждане. Платим мы за земельные участки сельскохозяйственного значения (паи), а также за землю, на которой построен дом или за приусадебный участок. О том, кто устанавливает сумму налога и как определяется налоговая ставка, разбирался Вigmir.net.

Как рассчитать сумму налога на землю

Стоит отметить, что сколько украинцы будут платить за землю, решают местные власти. Однако их решение должно основываться на нормативной денежной оценке земли. Для земель населенных пунктов Украины и земель сельхоззначения существуют две разные оценки, с которыми можно ознакомиться на сайте Госгеокадастра Украины.

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Нормативная денежная оценка не проводится каждый год — лишь раз в 5-7 лет.

Ставка налога на земельные участки устанавливается в размере не более 3% от нормативной денежной оценки

В тоже время для земель общего пользования процент еще меньше — не более 1%, для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3% и не более 1% от их нормативной денежной оценки, а для лесных земель - не более 0,1%.

Когда нужно оплатить налог на землю в Украине 2020

В 2020 году мы будем платить за предыдущий год. Платежка из налоговой должна поступить до 1 июля 2020 года. Оплатить ее следует в течение 60 дней с момента получения. Стоит отметить, что налог насчитывается по месту нахождения земельного участка.

Если до 1 июля вы не получили платежку, то вам следует обратиться в налоговую службу, где вам расскажут о дальнейших действиях.

За какие земли платить не нужно

В Налоговом кодексе Украины сказано, что налогообложению не подлежат такие земли:

- сельскохозяйственные угодья зон радиоактивно загрязненных территорий;

- земли сельскохозяйственных угодий, находящихся во временной консервации или в стадии сельскохозяйственного освоения;

- земельные участки государственных сортоиспытательных станций и питомников;

- земли дорожного хозяйства;

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- земельные участки сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности и фермерских хозяйств, которые заняты молодыми садами, ягодниками и виноградниками;

- земельные участки кладбищ, крематориев и колумбариев;

- земельные участки, на которых расположены дипломатические представительства.

Льготы, которые позволяют не платить налог на землю

Не платить земельный налог могут:



- инвалиды первой и второй группы;



- граждане, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет;



- пенсионеры (по возрасту);



- ветераны войны и лица, на которых распространяется действие закона о статусе ветеранов войны;



- пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС.

Налог на землю в Украине должны платить почти все граждане Getty Images

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В то же время, льготы действуют лишь на один участок, который должен соответствовать таким критериям:

- для ведения личного крестьянского хозяйства - в размере не более 2 га;



- для строительства и обслуживания жилого дома (приусадебный участок): в селах - 0,25 га, в поселках - 0,15 га, в городах - 0,1 га (10 соток);



- для индивидуального дачного строительства - 0,1 га;



- для строительства индивидуальных гаражей - 0,01 га;

- для ведения садоводства - 0,12 га.

Если человек относится ко льготной категории, но владеет несколькими участками, ему следует уведомить налоговую службу, за какой из участков он платить не будет.

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