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Украинцы стали хранить в банках больше денег

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Большая часть вкладов была сделана в национальной валюте.
Украинцы стали больше денег класть на сохранение в банки
Украинцы стали больше денег класть на сохранение в банки
depositphotos.com

Украинцы стали больше денег класть на сохранение в банки. По состоянию на 1 февраля 2020 года физлица положили в банки 487,3 млрд грн. Эта сумма на 12,8 миллиардов гривен превышает ту, которая была в начале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

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Большая часть вкладов была сделана в национальной валюте - 280,9 млн грн, в инвалюте -206,4 млн грн.

“Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3%, а общая сумма их вкладов на 1 февраля 2020 года составила 31,1 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов)“, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, в конце 2019 год стало ясно, что сумма банковских вкладов выросла на 36 млрд грн.

Напомним, в Украине вышла в оборот обновленная банкнота 200 гривен.

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Теги: банк, хранение денег в банке, банковские вклады
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Комментариев (1)
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Noblesse_obliger    26.02.2020, 14:00
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Снова лапша от зеплесени!!!
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