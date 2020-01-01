Сколько нужно денег для проведения свадебной церемонии в Украине

В частном ЗАГСе цены стартуют от 15 тыс грн.

В феврале 2020 года было несколько красивых дат для проведения свадебных церемоний. Многие украинские пары решили этим воспользоваться и узаконить свои отношения. Сколько стоит проведение свадьбы в Украине, выясняли журналисты Сегодня.

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Регистрация брака в ЗАГСе стоит 85 копеек. Если пара предпочитает все оформить торжественно, то в Киеве церемония может обойтись и в 400-800 грн.

“Обычная регистрация брака, согласно Декрету о государственной пошлине, составляет, целых 85 копеек. А если вы хотите с торжествами, то это может стоить по городу Киеву или 400, или 800 гривен, зависимости от времени самой регистрации и количества приглашенных гостей“, – рассказывает Кирилл Миненко, начальник центра межрегионального управления Министерства юстиции.

Следует отметить, что в Украине существуют и частные организации, которые сотрудничают с Минюстом.

“Здесь у нас комната невесты. Всех невест мы встречаем именно так, без исключения с шампанским, с фруктами“, – рассказал в одном из частных ЗАГСов.

В таком заведении проводится авторская церемония.

“Церемониймейстер всегда заранее связывается с женихом и невестой, пишет под них сценарий. Так же у нас есть диджей, молодые выходят под разную музыку“, – рассказывает Юлия Данько, основательница частного ЗАГСа.

Такая церемония стоит значительно дороже, чем в государственно ЗАГСе — от 15 тыс грн.

Празднование свадьбы в ресторане обойдется минимум в 800 грн на человека.

“Где-то полторы тысячи гривен на персону – это выездной кейтеринг. В зависимости от уровня ресторана, чек может меняться, кто-то может предложить меню и на 800 гривен, а кто-то начинает от тех же 1500“, – поделилась информацией Эмма Винокурова, владелица ивент-агентства.

Платье невесты — это чуть ли не самая затратная часть свадьбы. В киевских салонах цены стартуют от 15-20 тыс грн.

Кольца с бриллиантами стоят около 7 тыс грн — это минимальная цена.

Напомним, в Индонезии с помощью браков будут бороться с бедностью.

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